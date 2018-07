Mali: Jour de vote - Les candidats montrent l'exemple

Globalement tous les candidats ont manifesté leur satisfecit d'avoir accompli un acte civique « important » et ont invité les maliens sortir massivement pour voter. Et les électeurs dans leur ensemble n'ont eu qu'un seul message aux candidats, à savoir celui du respect de la vérité des urnes.

Parmi eux, on retiendra les votes sans du chef de fil de l'opposition politique malienne de Soumaïla Cissé dans son fief à Niafounké dans la région de Tombouctou, celui des candidats comme Djénéba Ndiaye de la Femme en marche pour un Mali émergent (FEMME), la seule femme en lice, mais aussi celui de Modibo Koné, président des Forces Alternatives pour le Renouveau et l'Emergence (FARE), Modibo Sidibé, Moussa Sinko Coulibaly, Aliou Boubacar Diallo du parti ADP-Maliba et Cheik Modibo Diarra du rassemblement pour le développement du Mali (RPDM) dans le district de Bamako.

A 8h, heure locale, plus de 70% des 44 bureaux de vote visités par les observateurs de l'union européenne (UE) ont ouvert à bonne heure. Au fil du temps, la phase d'ouverture s'est progressivement déroulée dans un calme apparent précisément dans les communes VI, III et VI de la capitale du Mali.

