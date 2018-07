Afrique de l'Ouest: Pari diplomatique gagné

Le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de… Plus »

Joli récompense diplomatique pour Faure Gnassingbé et pour ses équipes et la démonstration que le Togo conserve un rôle de poids sur le continent.

Même affluence du côté de l'Afrique centrale avec la participation des chefs d'Etat des pays appartenant à la CEEAC. Et seulement quelques absents comme Joseph Kabila (RDC), Teodoro Obiang Nguema (Guinée Equatoriale) et João Lourenço (Angola).

La plupart des présidents des pays membres de la Cedeao sont présents, à l'exception d'Ibrahim Boubacar Keita resté au Mali pour cause d'élection présidentielle, et de Patrice Talon du Bénin.

En revanche, il est possible d'affirmer dès à présent que la mobilisation des chefs d'Etat d'Afrique de l'Ouest et du Centre est sans nul doute un succès personnel pour le président Faure Gnassingbé, initiateur de la rencontre avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba.

