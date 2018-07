Sénégal: Présidentielle 2019 - Tanor valide le choix du Ps en soutenant Macky Sall

Ousmane Tanor Dieng et Cie n'en démordent pas. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, le Ps ne présentera pas de candidat à une élection présidentielle. En bureau élargi aux secrétaires généraux de coordination, aux élus nationaux et aux maires socialistes, l'ancien parti de Senghor et Abdou Diouf a validé, ce samedi 28 juillet, l'option de son secrétariat exécutif national de porter la candidature du Président Macky Sall à la présidentielle de 2019.

Du coup, l'ancien parti au pouvoir (1960-2000), présent à toutes les élections présidentielles organisées au Sénégal, depuis l'indépendance, rompt avec la coutume et se met derrière un prétendant au fauteuil présidentiel en lice... pour le premier tour d'une présidentielle.

Pour Ousmane Tanor Dieng et les responsables du Ps, cette décision reste cependant logique dans la mesure où le Ps a toujours affiché sa constance à « poursuivre le partenariat avec la coalition Bennoo Bokk Yakaar, à l'issue des larges consultations des coordinations organisées en direction des élections législatives de juillet 2017 ».

Qui plus est, ont argué les membres du Bureau politique du Ps pour rendre raison de ce compagnonnage avec le chef de file de l'Apr, « Ces six ans de partenariat au service des Sénégalaises et des Sénégalais, sous la conduite du Président Macky Sall, ont produit des résultats positifs tangibles dans tous les secteurs de la vie nationale et sur l'image internationale de notre pays.

Aussi, le Président Macky Sall, contre vents et marées, a-t-il préservé la coalition, démontrant ainsi qu'il est un homme de parole et d'ouverture ».

Fort de cette conviction, le Ps a fini par engager « tous ses militants, sympathisants et électeurs à se mettre d'ores et déjà en ordre de bataille électorale pour assurer une victoire éclatante du Président Macky Sall au premier tour de l'élection présidentielle de février 2019 ».

MACKY ADOUBE TANOR

«L'Alliance pour la République (Apr) se félicite de cette position prise et assumée par les instances dirigeantes du Parti socialiste et mesure à sa juste valeur le choix de son Secrétaire Général, Monsieur Ousmane Tanor Dieng qui prouve, encore une fois, qu'il reste et demeure, un homme de valeur et de principe, engagé pour le développement de notre pays ».

Tel a été, par le biais d'un communiqué, le sentiment exprimé par Macky Sall et le parti présidentiel, après l'option des « Verts de Colobane » de porter la candidature du chef de file de la majorité présidentielle au scrutin du 24 février 2019.

Dans la foulée, le chef de l'Etat et son parti ont affirmé sans fioritures dans leur texte qu' «En consolidant ainsi le choix majeur du Parti socialiste pour Bennoo Bokk Yaakaar et l'achèvement du projet politique du Président Macky Sall, l'homme d'Etat Ousmane Tanor Dieng honore les principes et valeurs du Parti socialiste, au service de la stabilité et du développement du Sénégal ».

Saluant enfin « ce sens élevé de la responsabilité qui conforte, une nouvelle fois, le leadership intrinsèque et la légitimité politique du Président Ousmane Tanor Dieng », l'Apr établit que cette décision du Ps et de son secrétaire général «marque l'entame d'une nouvelle étape dans la montée en puissance de la coalition Bennoo BokkYaakaar qui est sortie victorieuse de toutes les consultations électorales, depuis 2012».