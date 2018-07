Sénégal: Inconsolable après sa défaite - Bombardier s'effondre dans les bras de sa mére

Des commentaires inédits sont aussi audibles et ont fusé de partout à Mbour. Si certains parlent de considérations mystiques, d'autres mettent le doigt sur le niveau de coaching et d'encadrement du Mbourois pourtant deux fois Roi des arènes.

En somme, la sportivité a été au rendez-vous. Des supporters d'Eumeu Sène ont également fait éclater leur joie et ont défilé avec un concert de klaxons de véhicules et de motos Djakarta à travers les grandes artères de Mbour. L'un d'eux, interrogé se réjouit et dit porter Eumeu dans son cœur.

Pour elle, ce sont ses deux enfants qui luttaient et c'est Dieu qui a choisi le camp du vainqueur. A l'en croire, la couronne perdue par son fils n'est pas allée ailleurs et restera entre mains d'un autre Sénégalais. Selon elle, « c'est le Sénégal qui a gagné ».

