Afrique de l'Ouest: Emmanuel Desfourneaux sur les candidatures de Macky et IBK - «Il y a une incertitude qui pése sur eux»

Il y a corruption qu'on le veuille ou non et même si Macky Sall en a fait son cheval de bataille, il n'en demeure pas moins que cette question est soulevée par l'opposition.

«Il y a une incertitude qui pèse sur eux et pour la première fois, on voit à l'issue d'un premier mandat, qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. La question du chômage se pose au Sénégal de la même façon qu'au Mali.

Poursuivant son analyse, Emmanuel Desfourneaux rappelant la brillante élection de Macky Sall et d'IBK respectivement à la tête du Sénégal et du Mali, lors des présidentielles de 2012 (pour Macky Sall) et 2013 (IBk) avec des suffrages assez forts dépassant la barre des 60% pour légitimer leurs actions, note les mêmes interrogations à la fin des mandats des deux chefs d'Etat.

Invité du jour de l'émission Objection de la radio Sud fm (privée), le Directeur général de l'Institut de la Culture afro-européenne à Paris a presque prédit un destin commun pour ces deux chefs d'Etat, concernant leur souhait d'obtenir un second mandat présidentiel à la tête du Mali et du Sénégal.

