Sénégal: Lutte - Victorieux de «Bombardier» , Eumeu Séne monte sur le trône de roi des arénes

La couronne de « Roi des arènes » s'est finalement déplacée de Mbour, où elle ornait depuis quatre années, pour prendre la destination de Pikine. C'est suite à la victoire d'Eumeu Sène, obtenue ce samedi 28 juillet, au stade Léopold Senghor, sur Serigne Dia Bombardier pour le compte du drapeau du Président de la République Macky Sall.

Au bout d'un combat à la fois intense et rapide, le chef de file de l'écurie Tay Shinger a réussi à confondre le Géant de la Petite côte pour le pousser à la faute et l'envoyer au sol, en moins d'une minute.

Coup de théâtre dans l'arène. Après quatre ans de régne au sommet de l'arène, Serigne Dia Bombardier a cédé, ce samedi 28 juillet, au stade Léopold Senghor, la couronne de Roi des arènes à Eumeu Sène. C'était au bout de leur confrontation disputée pour le compte du drapeau du Président Macky Sall organisé par Leewto Production.

Face au Géant de la Petite côte, le lutteur de Tay Shinger a trouvé les armes qu'il fallait pour aboutir à l'heureux dénouement qui s'est dessiné au bout d'une petite minute seulement de combat mais à la fois intense et rapide.

Dès le coup de sifflet de l'arbitre donnant le coup d'envoi du combat, Eumeu Séne et Bombardier sont allés vite sur le vif du débat. Ils ne se sont accordés aucun répit en optant d'entrée pour un combat rapproché. A partir de ce bref round d'observation, marqué par quelques balancements de bras, le choc sera frontal au bout de quelques secondes.

Après une prise de mains, c'est cependant Bombardier qui décidera de passer à l'assaut en déclenchant la bagarre par un enchaînement de coups gauche-droite.

Eumeu Séne tentera de riposter. Mais ce court échange ne sera pas dans un premier temps à son avantage puisqu'il recoit un violent coup qui l'oblige à se replier pour mieux contenir son adversaire. Eumeu Séne ne démord pas pour autant face à la force hérculeenne qui fonce sur sa garde.

Avec une bon centre de gravité, il réussit promptement à fléchir pour enclencher une entrée en jambe qui va se réveler très incertaine devant la puissance de son adversaire qui en plus s'arme encore de ses ravageurs coups de poings qui devraient lui permettre d'engager l'assaut final.

Mal lui en a pris puisqu'il va, à s'y méprendre, répeter les mêmes erreurs commises contre ses anciens tombeurs notamment Gris Bordeaux, Yékini ou encore Boboye qui avaient juste joué sur le registre de la provocation pour mieux l'entraîner dans le précipice.

Ce qui devrait arriver arriva au bout de quelques secondes car le B52 de Mbour sera vite emporté par son élan, déséquilibré et finalement mis sur appuis. La chute était alors imminente. Eumeu Séne n'hésitera pas à continuer l'action, en tirant son adversaire vers le bas et s'assurer de la chute de son adversaire. Le réveil est tout simplement brutal pour le champion mbourois.

Lui qui, il y a quelques jours, nourrissait l'ambition d'aller à la retraite sportive avec la couronne de Roi des arènes. Ceci après avoir commencé à prendre ses aises en classe Vip ou ténors, quatre ans après avoir dépossédé la couronne à Balla Gaye 2 durant l'année 2014.

En écourtant la régne de Bombardier, « Sa majesté » Eumeu Séne s'est sans conteste donné une seconde jeunesse dans sa longue carrière qui a certes connu des hauts et des bas.

Il s'ouvre en même temps de bonnes perspectives dans le cercle des Vip où la concurrence risque d'être rude lors des prochaines saisons. Pour le moment, le leader de Tay Shinger reste en pôle position pour affronter s'il le souhaite, le futur vainqueur du combat entre Balla Gaye 2 et Modou Lô, décroché pour la prochaine saison par le promoteur Gaston Mbengue.

Pour les trois combats spéciaux, organisés en prélude à la grande affiche, An 2000 a utilisé son expérience et sa technique de pointe pour « brûler » Feu rouge ».Tanor Diourbel a suivi en battant Mbaye Guèye Jr. Pour les combats préliminaires, on retient les victoires de Mbaye maintien sur Yaou Dial, de Kendiara sur Zoss 2, de Jean bou Ngoye sur Sa Thiès 2 et de Pakala Jr sur Machallah.

VICTOIRE SUR BOMBARDIER ET ROI DES ARENES : Eumeu Sène se souvient de la prédiction de sa défunte mère

Gagné par l'émotion, le nouveu Roi des Arènes a fait un témoignage sur sa défunte mère et rappelé sa prédiction sur le titre de Roi des arénes faite durant les derniers instants de sa vie « Dieu m'est témoin, elle m'a appelé en aparté pour me dire. : Tu es un homme et j'ai toujours été à tes côtés..

Je prie aujourd'hui pour que tu sois Roi des arènes lors du drapeau du président de République », a-t-il témoigné, ému, sur les plateaux de la Rts suite à son succés obtenu sur Bombardier.

Revenant sur son combat , le chef de file de l'écurie Tay Shinger dira :« J'ai pris un coup fatal et cela est visible sur mon œil. Je l'ai réellement senti mais la lutte est une affaire d'hommes. Il pouvait encaisser aussi mes coups. Je n'avais rien à craindre parce que le combat l'exigeait.

Sinon, il vaut mieux abandonner de lutter. Je n'avais pas l'intention de me déplacer et d'éviter le combat. S'il fallait marcher sur lui, je l'aurais fait », confie-t-il avant dajouter :

«Je remercie tous les Pikinois. mes coachs mais aussi les pères Falaye Baldé, Pape Diop Boston, De Gaulle. A leur contact, cela m'a permis d'avoir une forme de lutte inspirée des anciens.

Nous remercions le président Macky Sall d'avoir offert aux lutteurs l'arène nationale et surtout à Pikine de l'accueillir. Eumeu Séne ainsi que ses deux fréres que sont Ama Baldé et Boy Niang le remercie ».