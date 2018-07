Le collectif des ex-travailleurs des sociétés publiques, parapubliques et privées a organisé une marche pacifique avant-hier, samedi 28 juillet, pour le paiement intégral de leurs droits légaux dont les décisions de justice n'ont jamais été exécutées.

Dans une déclaration lue à lors de cette procession qui est partie de la Place de la Nation (ex-Obélisque) au rond-point de la Rts, les manifestant disent protester contre le sort qui leur est réservé, depuis la rencontre interministérielle tenue le 10 mars 2017, sous la présidence du Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Non content du sort qui leur est réservé depuis la rencontre interministérielle du 10 mars 2017, à l'issue de laquelle le Premier ministre (PM), Mahammed Boun Abdallah Dionne avait pris des décisions qui «n'ont jamais fait l'objet d'une exécution», le collectif des ex-travailleurs des sociétés publiques, parapubliques et privées a battu le macadam avant-hier, samedi 28 juillet, pour le paiement intégral de ses droits légaux.

A travers une déclaration lue lors de la manifestation, le collectif élève la voix et demande au gouvernement et au Premier ministre, «de faire traduire en actes l'engagement du chef de l'État à «veiller au paiement intégral des droits légaux des travailleurs concernés» par les contentieux des sociétés publiques et privées !»

Le collectif pense avoir «fait preuve de beaucoup de patience. Sans tomber dans une désespérance qui ouvre la voie à toutes les dérives, il est toujours resté dans la voie du dialogue et du respect des normes républicaines, malgré la souffrance matérielle et morale de ses membres.

Le gouvernement devrait en tenir compte pour nous permettre de recouvrer nos droits, rien que nos droits, au nom de la justice et de l'Etat de droit !», lit-on dans le document.

Selon ces ex-travailleurs, «cela fait donc plus d'une année que nous attendons. Rien, absolument rien n'a été fait ! Pourtant, lors de cette rencontre, aboutissement des démarches que nous avons entreprises depuis 2015, le PM avait réaffirmé le principe de la continuité de l'État qui fait obligation à celui-ci de s'acquitter des engagements souscrits par les gouvernements précédents, pour l'ensemble des sociétés publiques et parapubliques, avant d'indiquer des propositions de sortie de crise articulées selon plusieurs modalités adaptées au cas par cas.» Suffisant pour qu'ils s'interrogent: «Qui bloque le paiement de nos droits ?»

APRES PLUS DE 20 ANS D'INDIFFERENCE DE CES PREDECESSEURS, MACKY TRAINE ENCORE LES PIEDS

Pour le Collectif, l'engagement du président de la République (PR) Macky Sall, ne fait aucun doute. Car, «il a posé des actes qui nous confortent dans cette conviction, après plus de 20 ans d'indifférence des chefs d'État précédents.

En effet, outre le fait de nous avoir fait recevoir par son directeur de cabinet, le ministre Oumar Youm qui a mis en place un Comité technique sur la question, il a également par deux fois, soulevé la question en Conseil des ministres et donné ses instructions pour un règlement de ce passif douloureux.» et de rappeler qu'en Conseil des ministres, le 08 septembre 2016, le président Sall a demandé au Premier ministre de «veiller au suivi permanent des contentieux sociaux dans les entreprises, au paiement intégral des droits légaux des travailleurs concernés, et de préparer la tenue de la deuxième conférence sociale avant fin octobre 2016».

Ensuite, lors du Conseil des ministres du 13 octobre 2016, Macky Sall est revenu sur «la nécessité de préserver les droits des travailleurs», et «l'impératif de procéder au recensement effectif des entreprises publiques et privées en liquidation, des catégories de personnels concernés, des droits officiels dus par chaque entreprise liquidée, de même que leur niveau de recouvrement par les travailleurs concernés.»

PLUS DE 16 MOIS APRES LES ENGAGEMENTS DE MAHAMMED B. A. DIONNE, RIEN N'A ETE FAIT

Alors, pourquoi depuis le 10 mars 2017, soit plus de 16 mois, rien n'a été fait ? Qui bloque le paiement de nos droits ? Où est-ce que ça bloque ? Est-ce au niveau du PM ? Est-ce au niveau du ministre du Budget ? Est-ce au niveau du ministre des Finances ? Autant de questions auxquelles le collectif ne peut répondre. «Nous n'avons à ce jour aucune réponse précise à de telles questions.»

Toutefois, s'empresse-t-il de relever, «l'espoir était grand quand le PM nous a reçus pour tenir le Conseil interministériel et faire prendre note des décisions qu'il a prises. Il mettait ainsi fin à plus de 20 ans d'errance, sans qu'aucun gouvernement ne daigne s'asseoir avec nous.»

C'est pourquoi le collectif ne peut qu'exprimer «son inquiétude, son désarroi devant une telle attitude de la part du gouvernement et dénonce avec la dernière énergie un tel manquement à la parole donnée, un tel oubli, surtout dans un contexte où le gouvernement a déclaré l'année 2018, année sociale.»