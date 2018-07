Sénégal: Sédhiou - Inauguration du commissariat de police urbaine

La ville de Sédhiou dispose d'un Commissariat de police urbaine fonctionnel depuis hier, dimanche 29 juillet. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, venu lui-même installer le tout nouveau commissaire, Pierre Damien Badiane, invite les populations à bien collaborer avec les Forces de police pour créer une synergie contre les menaces sécuritaires dont le terrorisme et le crime organisé.

Les populations qui rassurent de leur collaboration, par la voie de l'adjoint au maire Abdoulaye Coly, sollicitent dans le même temps la possibilité de disposer d'un passeport à partir de Sédhiou.

Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, venu installer, hier dimanche, le tout nouveau commissaire de la Police urbaine de Sédhiou, a rappelé tout l'engagement du chef de l'Etat à assurer la paix et la sécurité des populations.

«Le chef de l'Etat, Macky Sall, a très tôt fait du renforcement de la sécurité des populations et de la sécurisation de leurs biens un impératif majeur.

Cette volonté transparait nettement dans le troisième axe stratégique du Plan Sénégal émergent: Gouvernance, Institution, Paix et Sécurité; lequel souligne avec force que la sécurité des personnes et des biens constitue un des facteurs déterminants à l'établissement d'un climat favorable au développement des activités économiques et sociales».

Le ministre de l'Intérieur de poursuivre, sous le regard attentif de son collègue Abdoulaye Diop, maire de Sédhiou, à la tête du département de l'Emploi, de l'Insertion professionnelle et de l'Intensification de la main-d'œuvre, que «cette volonté s'est matérialisée par une montée en puissance, un accroissement soutenu des moyens matériels, humains et infrastructurels mis à la disposition des forces de défense et de sécurité, en général, et la Police nationale, en particulier».

LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LE CRIME ORGANISE

«La position de Sédhiou en a fait un carrefour économique aux multiples potentialités dont le développement requiert un environnement plus sécurisé, grâce à une synergie d'action des Forces de défense ici présentes et l'implication dynamique de sa population», relève Aly Ngouille Ndiaye.

Et de lancer un défi à la population: «cette structure de police est, avant tout, la vôtre. La Police a besoin de la participation de toutes les composantes sociales à l'effort de sécurité, surtout dans la prévention».

Face à une foule cosmopolite, le ministre de l'Intérieur déclare que «les nouvelles formes de criminalités se mesurant plus précisément au regard du terrorisme et du crime organisé sous toutes ses formes menacent nos sociétés et constituent des défis majeurs pour nous tous».

Pour sa part, Abdoulaye Coly, le Premier adjoint au maire de Sédhiou, rassure. «Nous rassurons le tout nouveau commissaire de la Police urbaine de Sédhiou de notre engagement à lui faciliter la mission de service public.

Nous portons très haut le plaidoyer des populations de Sédhiou à disposer, outre les services de sécurité, des possibilités de se faire établir des passeports ainsi que des casiers judiciaires sur place».

A ce sujet, le ministre Aly Ngouille Ndiaye répond que «l'établissement des passeports au Commissariat de police de Sédhiou est bien possible. Nous allons étudier la faisabilité, le plus tôt possible».

Le tout nouveau commissaire de Sédhiou, Pierre Damien Badiane, était gardien de la paix avant de passer inspecteur puis officier. Il est passé dans plusieurs Commissariats, Divisions, Directions de cabinet. Son capital d'expériences est loué par ses pairs.