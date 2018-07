Sénégal: Développement de l'entrepreneuriat féminin - Le Rasef appelle à l'industrialisation du pays

Désormais, je veux que l'on investisse dans l'agriculture. Et cela requiert une industrialisation. Et, sous ce rapport, nous invitons le chef de l'Etat à nous aider à le matérialiser», a lancé Ndeye Sy Lo, présidente du Rasef. Elle ajoute: «notre objectif, c'est d'amener les femmes vers l'industrialisation à travers les réseaux communautaires africains: Uemoa, Cedeao».

Fort de plus de 65.000 membres, répartis dans plus de 450 regroupements dans le Sénégal, le Réseau africain pour le soutien de l'entrepreneuriat féminin (Rasef), invite l'Etat à s'activer dans l'industrialisation pour une transformation structurelle de l'économie sénégalaise. Ces «riches femmes» l'on fait savoir, samedi dernier à Dakar, lors d'une conférence de presse tenue à cet effet.

