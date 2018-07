Sénégal: Lycée scientifique d'excellence de Diourbel - Une chance de plus pour réussir

Un établissement d'un genre nouveau : le lycée scientifique d'excellence de Diourbel (Lsed). A l'origine de ce label : les décisions présidentielles sur les Assises nationales de l'éducation et de la formation qui ont jeté les bases de sa création. Il est question de promouvoir la culture scientifique.

Dans la constellation des bons établissements au Sénégal, le Lsed qui a débuté ses cours en 2016, offre aux élèves qui ont la chance d'y être intégré par concours, un parcours d'excellence sur les sciences. Sud Quotidien a poussé les portes de cet établissement d'excellence niché dans le Baol.

Jeudi 19 juillet 2018 : Diourbel se réveille avec un climat clément. Les fines pluies qui s'abattent dans cette région pleines d'histoires, ont fini de dégager la chaleur époustouflante notée ces derniers jours. La capitale du Baol est au calme. Les activités un peu au ralenti.

Les véhicules sont peu nombreux mais, les conducteurs de moto appelés Jakartamen assurent la mobilité des personnes dont la majeure partie reste sous les hangars.

Ce n'était pas le grand rush dans les marchés. Voilà une région inscrite dans les annales de l'histoire générale du Sénégal de par sa capacité de résistance aux colons - les habitants de Baol étaient réputés être d'excellents cavaliers.

Diourbel se distingue par une éducation religieuse inspirée des enseignements du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. En plus de la présence de l'école formelle, l'offre de formation s'est étendue depuis 2 ans. Un établissement orienté vers l'enseignement scientifique y est établi ses quartiers : le lycée scientifique d'excellence de Diourbel.

L'établissement a un caractère national. Il accueille les meilleures élèves du Sénégal. Il faudra valider des étapes pour que les portes de cet établissement puissent s'ouvrir à vous.

La première est d'avoir obtenu, aussi bien en classe de 4èmeque de 3ème, une moyenne annuelle au moins égale à 15 sur 20 dans chaque discipline scientifique, notamment en Mathématiques, Sciences de la Vie et de la Terre et, le cas échéant, Sciences Physiques.

Au cas échéant, l'élève doit avoir à l'examen du Brevet de fin d'études moyennes (Bfem) une note au moins égale à 15 sur 20 dans chaque discipline scientifique. En plus du critère d'âge, les notes de l'examen du Bfem sont attestées par les inspecteurs d'Académie qui auront la tâche de faire remonter les dossiers des élèves admissibles.

Une fois ces conditions réunies, les potaches sont appelés à rejoindre Dakar pour faire le concours. Pour l'année scolaire 2018-2019, le dépôt du dossier de candidature au concours d'entrée en classe de seconde au lycée est ouvert depuis le lundi 16 juillet. Le dépôt auprès de l'Inspection de l'Education et de la Formation de la circonscription de l'établissement du candidat, sera clôturé le 28 août 2018 à 16 heures précises.

Créé par le décret n° 2016-1226 du 19 août 2016, le lycée scientifique d'excellence de Diourbel est situé à la sortie de la ville de Diourbel sur la route nationale N°3, direction nord-est, plus précisément la route menant vers Touba, sa capitale religieuse. L'absence de panneau d'indication en dit long sur un établissement toujours en chantier.

L'architecture des bâtiments donne quelques indices pour faire croire que c'est un lycée. Quelques travaux ont été livrés. En principe, l'école doit compter 14 bâtiments dont un bloc administratif, le centre de documentation et d'informatique, la salle de sport, les trois logements administratifs, quatre blocs pédagogiques, sans compter l'infirmerie et le foyer.

Pour le moment, il faut noter que l'un des bâtiments pédagogiques a été transformé en dortoir en attendant la finition des logements.

«L'école est en chantier. Les travaux ne sont pas encore terminés. Il fallait commencer. Nous avons débuté les cours le 30 novembre 2016. C'était la brousse. Nous étions obligés de loger les filles pendant 10 jours le temps de finaliser le bâtiment », nous explique le proviseur Sagna.

La difficile vie de l'internat

Le lycée d'excellence a cette particularité d'abriter de jeunes adolescents composés de filles et garçons contrairement à Mariama Bâ de Gorée et Prytanée de Saint Louis qui accueillent respectivement des filles et des garçons dès le bas âge.

Au lycée, les règles sont strictes : les élèves se réveillent à 6 heures du matin. Ils ont une heure de temps pour se laver. Entre 7h et 7h30, c'est le petit déjeuner.

A partir de 7H30, ils sont en salle de classe pour terminer la matinée à 14 heures. Une pause d'une heure s'impose, répartie entre le déjeuner la sieste qui est obligatoire. La reprise des cours est à partir de 16 heures jusqu'à 18 heures.

Ce sera autour du professeur d'éducation physique de prendre le relais de ses collègues. Football, Handball et autres sports y sont pratiqués. La levée des couleurs est un règlement à honorer tous les débuts de semaine, lundi. Elèves, personnel enseignant et administration vont répondre à l'appel.

« Si tu n'as pas un bon moral, tu vas craquer. Cela fait partie des difficultés de l'année dernière. En pleine nuit, on te réveille pour te dire que tel élève est malade. Il faut l'amener à l'hôpital, souligne le proviseur Sagna. Avant de poursuivre : «dans les lycées classiques, quand tu es à la maison, personne ne te dérange.

Mais, ici, tu es obligé de veiller à tout moment. Sans compter que nous avons des adolescents qui veulent être tout le temps en veille ». Le seul atout, peut-être, dont dispose le proviseur est la limitation du nombre d'élèves. Ils sont 60 élèves répartis en 3 classes : une classe de 30 élèves en seconde S et deux (2) classes de première.

En plus des fêtes retenues dans le calendrier académique, les élèves rentrent chez eux tous les 45 jours. « Nous avons signé un partenariat avec Sénégal Dem Dik pour acheminer les élèves dans leurs localités respectivement, notamment ceux qui partent à Thiès et Dakar », dit-il.

Une pédagogie soutenue

Bien que l'environnement diffère de celui de la plupart des établissements du Sénégal, l'effectif n'a guère à voir avec la vague de potaches dans les écoles publiques. On ne parle d'effectif pléthorique. Ici, nous sommes loin du visage hideux des établissements de 100 potaches qui a fini par affecter la qualité des enseignements.

Les enseignants du lycée de Diourbel sont à bout de souffle, non pas de l'effectif, mais de cette pression d'avoir en face d'eux des meilleurs élèves du Sénégal. Donc, les cours doivent être élevés d'un niveau supérieur. C'est la raison pour laquelle tous les professeurs recrutés ont pratiquement tous 10 ans d'expérience professionnelle.

« Le niveau des élèves oblige les professeurs d'aller à fond dans leurs enseignements car, les élèves ont un niveau d'intelligence hors du commun », a fait savoir le proviseur.

Selon lui, « le professeur enseigne au-delà de ce que nous développons dans les écoles classiques. Il y a des choses que tu n'aurais pas fait dans les lycées classiques parce que le niveau des élèves ne te permet pas de faire cela ».

Cet objectif d'aller loin dans les enseignements a poussé l'administration à mettre sur pied une stratégie de remédiation. L'encadrement rapproché est réservé aux lundis, mercredis et vendredis soir, tout comme le samedi matin.

« En dehors du cours, nous organisons des séances d'encadrement. Nous faisons les cours normalement avec le même quantum horaire. Ces plages horaires permettent d'aider les élèves en difficulté », avance le proviseur. En période de vacances, bien qu'ils rejoignent leurs familles, les élèves reçoivent tous les livres du programme de la classe suivante pour se préparer durant les moments de répit.

LYCEE DE DIOURBEL : L'EXCELLENCE, UN OBJECTIF COMMUN

L'excellence n'est pas un tabou, mais un objectif commun de l'établissement. Un contrat global d'une exigence de résultats. « Le résultat est presque obligatoire », soutient proviseur Sagna qui semble être conscient des enjeux de performances.

« On ne peut pas te sélectionner de bons élèves et que tu ne puisses pas faire des résultats. Nous avons ce lycée pour avoir de bons produits. On est les pionniers. On nous a sélectionnés - appel à candidatures - pour faire des résultats », déclare-t-il.

Chaque élève bénéficie d'une bourse de 25 000 FCfa par mois, tout comme les enseignants et le personnel administratif et enseignant ont des primes spéciales.

C'est la mise en place d'un système de parcours d'excellence pour de jeunes collégiens orientés vers la promotion d'une culture scientifique. A moins d'être sourd, chacun a entendu récemment les performances de l'école. Elle s'est distinguée au récent Concours général, édition 2018.

Diary Sow, élève en classe de Première S1 au Lycée scientifique d'Excellence de Diourbel, est la meilleure élève de 2018 (voir par ailleurs).

Son camarade d'école, Samba Khary Sylla, élève en classe de Première S1 au Lycée scientifique d'Excellence de Diourbel, a remporté le 1er prix de Mathématiques et Sciences physiques.

« Samba Sylla est une force tranquille. C'est un élève très effacé ; il ne fait pas de bruit. Il est très bien dans les matières scientifiques.

Ce qui le différencie de Diary Sow qui est transversale. Elle excelle dans toutes les matières, sauf en éducation physique », témoigne le proviseur. Non sans indiquer que « le concours n'est pas un objectif. Cela nous permet de savoir que si nous sommes sur la bonne voie. C'est un baromètre ».

En 2019, le Lsed présentera sa première promotion à l'examen du baccalauréat. L'objectif, selon le proviseur, est de voir tous les élèves réussir avec la mention bien