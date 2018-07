Maroc/Cote d'Ivoire: Le Raja sans pitié pour l'ASEC Mimosas

Les plus optimistes parmi les Rajaouis ne pouvaient s'attendre à un tel score face à l'une des grosses cylindrées historiques du football africain. Et dire que les Ivoiriens comptaient laver l'affront à du match aller perdu à la maison sur le score de 1 à 0, but de Mahmoud Benhalib sur pénalty.

Cet esprit revanchard était très visible d'ailleurs dès le coup d'envoi donné par l'arbitre guinéen Ahmed Sékou Touré quand les coéquipiers de Fonsinho ont jeté toutes leurs forces dans la bataille, mais de manière assez anarchique. Le Raja essaya de gérer calmement, évitant les duels physiques, usant plutôt de l'habilité technique de ses jeunes joueurs.

La bataille se jouait pour la domination du milieu du terrain. L'ASEC sera pris au dépourvu au terme d'une énième montée des Rajaouis et d'une mésentente de l'axe central de la défense exploitée par Mahmoud Benhalib (1-0, 17').

Les Ivoiriens n'eurent pas le temps de digérer le coup que Zakaria Hadraf doublait la mise, servi sur un plateau par le virevoltant Benhalib (2-0, 26'). Le public casablancais vivait un scénario identique à celui du match de la veille entre le Wydad et Horoya Conakry (2-0). Le même Zakaria Hadraf ajoutera le 3è but (3-0, 45+2), servi une autre fois par Benhalib, l'homme du match.

On attendait un sursaut des Ivoiriens en seconde période. En vain, car, après un coup de rein assez anarchique à l'entame, ils vont subir le jeu et finir par encaisser fatalement le 4è but sur pénalty, brillement transformé par l'inévitable Benhalib (4-0, 60'). Très dur pour le moral et pour l'égo des visiteurs qui ont mal accusé le coup.

Ils déambulaient, jouant sans conviction, sous le regard passif de leur coach, visiblement impuissant. Ils semblaient attendre impatiemment le coup de sifflet final car sentant la prééminence d'un carton encore plus sévère. Le récital des Rajaouis continuait sous les encouragements de plus de 35.000 fans en liesse.

Le poteau suppléera le gardien ivoirien puis les locaux auront encore deux autres belles opportunités avant que l'ASEC n'obtienne enfin, à l'entame du dernier quart d'heure, sa première action du but, sauvée en catastrophe par la défense marocaine.

Le Raja a réalisé l'essentiel et prend les commandes du groupe A avec 8 points, avec une longueur d'avance sur l'AS Vita Club, 7 pts, quatre sur Aduana Stars et cinq sur l'ASEC Mimosas. Au soir de la quatrième journée, tout demeure encore possible dans le groupe.