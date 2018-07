Algérie/Rwanda: L'USM Alger piégée à domicile

L'USM Alger a été piégée à la maison par les Rwandais de Rayon Sports. Les Rouge et noir ont été tenus en échec (1-1) lors de la quatrième journée de la Coupe de la Confédération Total. Tout comme son voisin du Mouloudia en Ligue des Champions, l'USMA a disputé son match à Blida en raison de l'indisponibilité du stade olympique d'Alger. Le scénario de la rencontre a aussi été le même.

Le début de la rencontre fût prometteur de la part des locaux. Monopolisation de la balle au milieu de terrain et quelques occasions, mais contre toute attente, ce sont les Rwandais qui se montraient plus efficaces. 28e minute, l'attaquant malien Ismaïla Diarra hérite d'une balle en profondeur qu'il parvient à récupérer.

Il se joue ensuite des deux défenseurs centraux de l'USMA, Hamra et Farouk Chafaï pour tromper la vigilance du gardien, Mohamed Lamine Zemmamouche. C'est la douche froide au stade de Blida, alors que les supporters usmistes avaient préparé la fête dans l'attente de la qualification. On croyait que c'était dans la poche, mais... le couac.

Les Usmistes vont reprendre le contrôle de la partie, face à une équipe de Rayon Sports regroupée derrière autour de son excellent gardien, Abouba Bashunga.

Ce dernier aura réussi des arrêts décisifs pendant le match, jusqu'à la 86e minute lorsque sa mauvaise sortie permet aux Algérois de ne pas tout perdre en égalisant. Faouzi Yaya centre de la gauche pour la tête de Mohamed Amine Hamia qui fait mouche. Et dire que ce joueur était à deux doigts d'être libéré par le club.

La qualification de l'USM Alger est ainsi reportée aux prochains matchs. Le Rayon Sports n'a plus son destin entre les mains. Il doit, lui, remporter ses deux derniers matchs et espérer un faux pas des Kenyans de Gor Mahia.

Réactions

Thierry Froger (entraîneur de l'USM Alger)

« On savait que ça allait être difficile contre un adversaire qui n'avait rien à perdre. On sait que tout n'est pas parfait et il nous reste du travail à accomplir. Quant aux choix que j'ai fait, je tiens à dire que je les assume pleinement.

Il est vrai qu'on a joué sans un avant-centre de métier mais je dirai que Yaya a bien fait son travail. Pour ce qui est de Hamia, il aurait pu mériter une place de titulaire et je sais que ce but va le libérer. Le cas de Mahious est un choix car j'ai préféré le préserver après les gros efforts fournis au match aller ».

Roberto Goncalves (entraîneur de Rayon Sports)

« Je dirai que nous avons raté la victoire ce soir face à l'USMA. On aurait pu gagner ce match. On avait bien étudié les points faibles de cette équipe. On a pu ouvrir le score en premier avant de se faire rattraper en fin de rencontre.

On a raté beaucoup d'occasions, ce qui nous a quelque peu freinés, sans compter le nombre de joueurs blessés. Mais bon, avec ce nul, on va tenter de s'accrocher pour gagner de nouveau en expérience ».