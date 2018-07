Angola: L'Eglise Tocoïste, patrimoine culturel du pays

Selon la source, cette église en tant que partenaire de l'Etat, se révèle par des actions importantes dans la moralisation de la société et dans les secteurs de la santé et de l'éducation.

Luanda — L'Eglise de Notre Seigneur Jésus-Christ dans le Monde (Tocoïste) est un patrimoine immatériel et culturel de l'Angola, dont le parcours historique doit être reconnu par tout le monde, a déclaré dimanche, le vice-gouverneur de Luanda pour le secteur politique et social, Mme Ana Paula Victor.

