Ile Maurice: Tourisme - Maurice et Malte, même problème?

Les faits d'abord. Entre 2016 et 2017, Malte a connu 16 % de touristes supplémentaires. À première vue, c'est une bonne nouvelle. Sauf que, dans les milieux avisés, on cite pas mal de problèmes : hausse du prix des loyers, trop grande pression sur les ressources naturelles, voire l'exploitation humaine dans le secteur de l'hôtellerie. Les mêmes que ceux qu'ont soulevés les activistes écologiques à Maurice, dont le collectif Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL).

Flambée des loyers, multiplication des chantiers, embouteillages... À Malte, un archipel dans la Méditerranée très populaire auprès des Européens, on s'interroge de plus en plus sur le modèle économique actuel du tourisme de masse. Surtout au vu des nombreux inconvénients engendrés. Ce qui n'est pas sans rappeler le cas de Maurice.

