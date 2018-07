L'objectif de cette revue était d'évaluer la performance globale du portefeuille durant l'année fiscale 2017- 2018 (1er juillet 2017 - 30 juin 2018) et de formuler un plan d'actions visant à améliorer la qualité et la mise en œuvre des projets et programmes financés par le Groupe de la Banque mondiale au Mali.

Cette activité technique s'est déroulée au siège de la représentation de la Banque Mondiale à Bamako. Elle était co-présidée par le ministre de l'Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé, et la Directrice des opérations du Groupe de la Banque Mondiale pour le Mali, Madame Soukeyna Kane.

