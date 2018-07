Mali: Projets et programmes financés par la Banque mondiale - Le pays a atteint un taux de décaissement de 38,8%

S'adressant aux experts en charge des projets, Dr. Boubou Cissé dira : « Si vous ces projets s'exécutent convenablement et réalisent les objectifs que nous les avons assignés, nous projetterons notre pays à un niveau de développement plus important que ce que nous connaissons »

Le taux de décaissement des projets et programmes au titre de l'exercice fiscal qui ressort à 38,8% a été jugé très satisfaisant et dénote d'une forte mobilisation des différents acteurs de mise en œuvre des projets.

Le Mali a réalisé une forte progression en matière de décaissement, en passant de 20,2% en 2016 (contre 18,5% pour la Région Afrique) à 38,8% en 2018 (contre 21% pour la Région Afrique). Il faut noter que ce taux est exigé pour un minimum de 20 à 25% par an et en fonction de la durée des projets.

