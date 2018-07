Cote d'Ivoire: Prix CNDHCI des droits de l'Homme - Une édition 2018 consacrée aux migrants et aux réfugiés

C'est reparti pour la course au prix CNDHCI des droits de l'homme édition 2018. Le lancement officiel de la troisième édition de ce prix a eu lieu le jeudi 26 juillet 2018 au siège ladite structure sis à Cocody, les II Plateaux, vallons.

Le prix des Droits de l'homme est remis chaque 10 décembre, à l'occasion de la célébration de la journée des droits de l'Homme proclamée par les Nations unies, est attribué à deux (2) lauréats chaque année.

Le thème retenu pour cette édition porte sur « la protection des droits des migrants et des réfugiés ». Ainsi, le premier prix sera décerné à une organisation de la société civile (OSC) qui se serait distingué pour la protection des droits des réfugiés et second prix à une OSC pour ses actions dans la protection des droits des migrants.

Pour postuler, il faut avoir posé des actions exceptionnelles dans la promotion, la protection et la défense des droits de l'Homme en Côte d'Ivoire, des actions de terrain et des projets portant sur la protection et la promotion effectives des droits de l'Homme.

Et s'inscrire dans l'esprit de la Constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH), de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et de tout autre instrument de promotion, de protection et de défense des droits de l'Homme, etc.

Le Jury de 8 membres présidé par le Professeur Francis Wodié, a été officiellement installé à cette cérémonie. Concernant les projets, ils doivent réellement apporter une amélioration à la situation des droits de l'Homme d'un groupe donné, contribuer à mettre à jour des violations des droits de l'Homme, ou mobiliser avec succès l'opinion publique nationale ou internationale sur des questions relatives aux droits de l'Homme.

Ouvertes depuis le 23 juillet dernier, les candidatures sont reçues jusqu' au 31 octobre 2018, date limite de dépôt des candidatures (Physiques et numériques).