Cote d'Ivoire: Sinistrés des pluies diluviennes - Mariatou Koné réceptionne les dons de la plateforme humanitaire du secteur privé

Par ailleurs, la première responsable en charge de la solidarité a aussi encouragé les populations au strict respect des consignes de l'Etat en vue de préserver des vies : « J'exhorte chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien à savoir épargner sa vie et celles des membres de sa famille en adoptant des comportements citoyens ».

Sensible à cette action citoyenne, la Ministre Mariatou Koné a salué cette chaine de solidarité : « La mobilisation, dès les premiers dégâts matériels et humains causés par les pluies diluviennes a été exemplaire.

Un don aussitôt réceptionné par le Professeur Mariatou Koné, Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté. Cet important don est composé de riz, d'huile, d'eau minérale, de sucre, de savon, de boisson non alcoolisée...

