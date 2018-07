Cote d'Ivoire: Marché des arts du spectacle d'Abidjan - 2020, c'est maintenant... déjà !

Depuis le 25 juillet, la Direction du Marché des arts du spectacle d'Abidjan a lancé l'appel à candidatures pour l'édition prochaine.

Aux fins de préparer dans la sérénité sa 11e édition, qui se tiendra du 7 au 14 mars 2020, la Direction générale du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa), sous la férule du Pr Yacouba Konaté a lancé, le 25 juillet, un appel à candidatures aux groupes artistiques dans les disciplines du Conte, la Danse, l'Humour, la Musique et le Théâtre.

Avec le slogan de « L'Afrique vous invite, la Côte d'Ivoire vous accueille », le marché panafricain des arts de la scène, entend donc enclencher un nouveau cycle avec cette édition de 2020, après la célébration, en 2018, de ses 25 ans d'existence, et sa mue, à la faveur de cette 10e édition, en assumant son ancrage abidjanais et comme rendez-vous biennal de l'Afrique et de ses diasporas.

Aussi, les dossiers de candidatures doivent, selon la note de la Direction, « parvenir au Masa, le 30 octobre 2019 au plus tard ». Et la même source d'arguer que « La liste des groupes retenus pour le Masa Festival sera publiée le 30 novembre 2019 ».

Sont éligibles au titre du programme officiel, les créations remplissant les conditions suivantes, entre autres. Proposer un spectacle de moins de trois ans avec une compagnie dont l'effectif, y compris l'équipe d'encadrement et le manager, ne devra pas excéder 2 personnes pour l'Humour ; 4 pour le Conte ; 8 pour la Danse contemporaine ; 10 pour la Musique ; 10 pour le Théâtre ; 15 pour la Danse patrimoniale.

Le dossier de candidature pour la sélection officielle du Masa 2020 devra comprendre, notamment, une lettre de candidature adressée à la Direction générale ; une photo de scène du groupe ; une captation vidéo du spectacle. La liste des groupes retenus pour la sélection officielle sera publiée le 30 septembre 2019. Un modèle de dossier de candidature est disponible sur le site internet du Marché.

Le Masa 2020, c'est une programmation scientifique et de spectacles, qui attendent 2000 professionnels, 100 troupes dont 55 dans le Masa In et 45 dans le Masa Festival, des Nocturnes de 10 à 25 000 spectateurs.

Le tout avec le village dédié qui comprendra 50 maquis-restaurants, 50 stands d'artisans, 100 stands professionnels. Avec toujours pour cœur et épicentre de la manifestation : le Palais de la Culture de Treichville.