Burkina Faso: Violation de l'Emblème croix rouge - Les forces de défense et de sécurité sollicitées

Les services de la Croix-Rouge rapportent régulièrement des cas d'utilisation abusive de l'emblème croix rouge sur fond blanc par des structures non habilitées. Dans la plupart des cas, l'ignorance de la règlementation en vigueur pourrait expliquer cet état de fait qui nuit pourtant à la force de protection de cet étendard.

Après avoir sensibilisé plusieurs autres acteurs de la société, la Croix-Rouge burkinabè s'est ralliée cette fois-ci le soutien des policiers et gendarmes réunis à Kaya le 11 juillet 2018 à la faveur d'une session d'information et de sensibilisation.

Cette démarche s'inscrit en droit ligne des actions de sensibilisation réalisées par les équipes de la Croix-Rouge burkinabè. De concert avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), il s'agissait donc de porter le message aux policiers et aux gendarmes afin de l'aider dans l'éducation des populations par rapport aux effets négatifs que pourraient induire le non-respect de cet emblème.

C'est pourquoi, les organisateurs de cet atelier se sont fixés pour finalité de s'assurer le concours des FDS afin qu'elles contribuent à faire respecter la règlementation qui encadre l'usage de cet emblème. En effet, les emblèmes croix rouge et croissant rouge sont protégés au Burkina Faso par la loi n° 059-2003/AN du 23 octobre 2003.

Ces informations ont été communiquées aux 20 policiers et gendarmes venus de Kaya, Fada N'Gourma, Djibo, Dori Oursi, Kelbo, Gôrôm, et Markoye à qui les organisateurs ont également fourni des données sur l'histoire de l'emblème distinctif, ainsi que les règles applicables à l'utilisation de cet emblème.

En réaction, les participants ont affiché leur satisfaction par rapport à la démarche de la Croix-Rouge. Ils ont d'ailleurs indiqué être prêts à la soutenir dans son travail de sensibilisation, et ont laissé entrevoir la possibilité pour eux d'assurer le volet répressif en cas de constat de la violation.

Pour ce faire, les policiers et gendarmes ont recommandé une large diffusion de la loi sur la réglementation de l'usage de l'emblème croix rouge sur fond blanc, le renforcement de la sensibilisation des personnes et structures non habilitées à utiliser l'emblème croix rouge sur fond blanc.

Le sujet relatif aux abus sur l'emblème a été abordé lors des travaux en plus d'autres thématiques toutes aussi importantes. En effet, la session de Kaya avec les forces de défense et sécurité a été une tribune pour évoquer les missions et les activités de la Croix-Rouge burkinabè, l'historique du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR/CR), les principes fondamentaux du MICR/CR le mandat et les activités du CICR au Burkina, les activités de protection du CICR.