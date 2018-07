Maroc: A Al Hoceïma, Mohammed VI appelle à des mesures sociales d'urgence

Classiquement, le roi marocain annonce une amnistie pour les prisonniers marocains à l'occasion de la fête du trône. Un communiqué officiel annonçait ce dimanche que plus de 1 200 grâces ont été accordées à des détenus, sans plus de précision.

Mohammed VI a appelé le gouvernement à prendre des mesures sociales d'urgence face à l'inégalité sociale. Il l'a également incité à entreprendre une restructuration globale et profonde notamment en matière de santé et d'éducation. « Quelque chose continue à nous faire défaut en matière de sociale », a-t-il déclaré.

Le Maroc connaît plusieurs crises dans différentes régions. L'activité gouvernementale y est marquée par la lenteur et est bloquée par la bureaucratie ainsi que par une corruption généralisée, alors que la pauvreté et l'inégalité s'accroissent. Le Maroc a été classé 123e sur 188 pays au titre du développement humain.

Lieu symbolique pour Mohammed VI et son traditionnel discours du trône. Ce dimanche, le souverain a, en effet, pris la parole de la ville d'Al Hoceïma dans le nord du Maroc. Un choix qui n'est pas anodin puisque la ville a été l'épicentre d'un mouvement de protestation en 2016 et 2017 qui avait mis en lumière les inégalités régionales.

