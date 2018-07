Tunisie: Les jeunes au pouvoir

«L'ambiance qui prévaut et la discipline dont font montre les joueurs constituent des motifs pour croire beaucoup plus en leurs chances de jouer les premiers rôles dans les différentes épreuves dans lesquelles le club est engagé...

Krol a tenu à préciser après cette consécration au tournoi de Salala d'Oman que beaucoup de travail attend l'ensemble pour se métamorphoser et prendre beaucoup plus d'ampleur et de percussion dans ses manœuvres.

Parmi eux, Walid Karoui et surtout l'Ivoirien Serge Aca, recruté au cours du mercato hivernal de la saison écoulée et qui est resté, depuis, dans l'attente de l'occasion pour faire valoir ses potentialités.

Cette performance, si l'on ose dire, l'équipe la doit surtout à sa discipline tactique et son souci de bien faire qui lui ont permis de prendre souvent l'initiative des opérations et assurer une mainmise sur le compartiment névralgique du milieu de terrain.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.