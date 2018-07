Tunisie: Bras de fer préjudiciable !

La Chabiba est en crise, ce qui embrouillera probablement son avenir. Les fans aghlabides et le président du club doivent être raisonnables pour dépasser les séquelles de ce doute et repartir avant qu'il ne soit trop tard.

La Chabiba a besoin de ressources pour financer ses engagements. Il est grand temps que les uns et les autres cessent de tergiverser, alors que la situation est des plus explosives.

Selon les milieux proches du club, le président du club Hafedh Allani est appelé à revoir sa décision et à d'autres anciens dirigeants et des supporters du club pour consolider le travail du bureau directeur avant l'entame de la compétition officielle.

Mais la diplomatie du discours du président Hafedh Allani, qui n'hésite pas à réitérer le règne de la sérénité et de l'entente pour retarder la confrontation, ne suffit plus pour faire taire les contestations. Une sorte de langue de bois dans le souci de ne point envenimer davantage la situation en étalant le linge sale dans les médias et les réseaux sociaux.

