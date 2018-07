Tunisie: Les locataires de parasols bloquent l'accès à la plage

Cette visite a été précédée d'une réunion de travail tenue la veille, au siège du gouvernorat, au cours de laquelle il a été décidé d'ôter les parasols installés à moins de 10 mètres de la mer et de retirer les autorisations de raccordement à l'eau et à l'électricité, dans les zones maritimes.

Il est à rappeler que les plages de Ghar El Melh ont enregistré plusieurs dépassements ces derniers jours. En effet, une équipe relevant de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral (Apal) a dénoncé l'insécurité des parkings, mais aussi la surexploitation des plages due à des installations archaïques et dépourvues d'autorisation.

Quant aux propriétaires, ils ont de leur côté dénoncé l'abus de pouvoir de la part des autorités qui «veulent les priver de leurs sources de vie» et à eux d'ajouter que les tarifs «sont tout à fait abordables pour les consommateurs et sont tout à fait relatifs au service offert».

En effet, beaucoup de personnes dénoncent le nouveau commerce qui règne sur nos plages publiques, qui se sont transformées sous l'emprise de «bandits» et de «trafiquants» de lieux de pure détente et d'adoration de la beauté maritime en une calamité.

Mécontents, beaucoup ont dû rebrousser chemin en cette journée caniculaire et aller dans d'autres plages, en dénonçant le laxisme face aux «bandits qui accaparent les plages publiques et la prolifération du trafic et du commerce illicite», selon l'expression d'une personne qui s'est rendue sur place.

