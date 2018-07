Tunisie: Une pseudo-fuite et une quête

Il semble tergiverser et ne parvient qu'à rester attaché aux nouvelles qui lui parviennent de Tunis par email «secret» (n'oublions pas que nous sommes encore en 2009)... On y parle de la prison tristement célèbre de Borj Erroumi, de grèves de la faim, de rapt de jeunes gens par les policiers, d'arrestations...

Couper le cordon ombilical

Ce n'est que deux semaines plus tard, le 18 octobre, qu'il commence à tenter d'apprivoiser Alger en achetant des CD de musique amazigh puis à chercher un logement plus approprié pour un long séjour que l'hôtel.

C'est dans cet état d'esprit que Kamel Riahi apprend qu'il vient de recevoir un Prix de Beirut pour son dernier ouvrage. Car, ici, il ne s'agit pas de fiction (ou si peu, peut-être) mais du vécu réel de l'auteur parti de Tunisie vers l'espoir de vents meilleurs chez le voisin.

Il est à la recherche d'un emploi mais ne trouve que celui de traducteur qu'il déteste. Il continue de vivre au rythme de ce qui se passe en Tunisie, via Facebook. Il reçoit un email de félicitations de son ami, l'écrivain Nasr Hamed Abouzid. Les choses semblent aller mieux.

Ses premières rencontres locales, le 2 novembre, avec les poètes algériens Bouzid Harzallah et Adel Sayad, lui offrent ce dont il a apparemment le plus besoin : une vie sociale qui le connecterait avec l'endroit et qui lui permettrait de couper le cordon ombilical pour parvenir à progresser. Bouzid lui offre de partager son logement et c'est à partir de là qu'il loue une chambre dans le quartier algérois de Labiar qui lui rappelle un peu son pays.

En court intermède, le 7 novembre, il fait un court voyage aux Emirats pour participer au Forum du Prix du Booker arabe.

De retour, il ne peut quitter l'aéroport Haouari Boumédiène pour plusieurs heures. Des problèmes dus au retour de l'équipe algérienne de foot. Aucune trace ne reste de la douzaine de jours qu'il a passé à Abou Dhabi où il y avait pourtant autour de lui tous ces auteurs de toutes les nationalités arabes dont chacun pourrait être un alter ego pour lui.

A l'exception de quelques-uns avec lesquels il a des liens d'amitié, l'écrasante majorité de ses pairs arabes ne semble rien lui inspirer. Il puise son inspiration (et ses modèles) ailleurs.

Le sentiment d'exilé semi volontaire

L'ouvrage se poursuit sur le même ton, nous ne dirions pas décousu (puisque ce genre mémoires/chronique/verbatim se prête à toutes les ellipses), mais passablement oppressant. Et en cela l'auteur réussit à nous communiquer ses sentiments d'exilé semi volontaire. En vérité, ce n'est qu'une pseudo-fuite prouvée par une attitude de quête qui émerge incontestablement parmi les atermoiements.

Des citations d'écrivains un peu partout comme s'il voulait conjurer la solitude. Le changement de compagnes (à part une, veut-il nous convaincre) et les aventures avec chacune semblent aussi une tentative répétitive de lutter contre ces moments où il est face-à-face avec lui-même et avec les innombrables états d'âme qui ne cessent de l'assaillir, vague après vague, le menant à un sentiment permanent de quasi dépression.

Non pas la dépression pour laquelle on consulte un praticien, mais l'autre, bien plus pernicieuse, dans laquelle on se complaît face au désarroi profond et aux divagations de l'âme. «Je n'attends rien de cette existence. Rien !», se dit-il.

Evidemment, ce n'est pas du tout vrai. Car, face à ce petit chaos intérieur apprivoisé d'une certaine manière, Kamel Riahi nous communique son intérêt pour tout par le truchement de la somme immense de ses intérêts pour tout ce qui bouge, et tout ce qui ne bouge pas d'ailleurs ; comme ces «Arabes» qu'il prend plaisir à vilipender de bout en bout de l'ouvrage et d'inviter à se réveiller.

C'est ce que nous apprennent ses innombrables chroniques sur l'Algérie, la Tunisie et le monde arabe, faisant la part de verbatim dans l'ouvrage.

L'ouvrage commence par un taxi et finit par un taxi et, dans l'avion du retour, il fait son bilan personnel, un peu à la manière des psychanalystes : «Le gorille à l'intérieur de mon être est encore blessé !»

Cela ressemble à la confession que tout ce qu'il a vécu et ressenti au cours de ces sept mois n'a fait que conforter ses pulsions les plus «primitives», à commencer par les sempiternelles interrogations : Qui suis-je ? D'où est-ce que je viens? Où suis-je censé aller ?