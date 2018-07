Tunisie: Les moyens font toujours défaut

Mme Salhi, éducatrice spécialisée au Centre des handicapés mentaux du Kef, établit un diagnostic plutôt dégradant pour le système éducatif des catégories vulnérables tant le centre souffre d'un manque de moyens matériels pour assurer aux quelque 50 enfants qui le fréquentent une formation éducative, sportive ou professionnelle qui offre les mêmes chances d'épanouissement à ces damnés de la terre au même titre que les enfants nés sans pathologie physique ou mentale.

Le centre n'a pas un internat et encore moins des salles spécialisées et suffisamment outillées pour former les élèves qui viennent à la fois des centres urbains et ruraux, notamment des localités ceinturant la ville du Kef.

Du coup, c'est aussi leur transport qui pose problème, même si un bus de ramassage est affecté à leur transport occasionnel, car certains d'entre eux sont obligés de faire des kilomètres pour rejoindre la route.

«Un internat bien équipé est toujours souhaité» explique cette dame qui ne cache pas son affection pour ces chérubins dont elle seule connaît les secrets de leur vie et leurs souffrances et s'emploie à longueur d'année scolaire à les intégrer dans la vie courante non sans peine.

Etant la seule spécialisée du centre, elle compose avec les moyens du bord. Et pourtant, l'on a réussi des prouesses sportives avec ces insuffisants moteurs ou mentaux qui ont participé à des joutes sportives et remporté des prix aussi bien sur la scène nationale qu'internationale.

Mais le manque de moyens a perturbé un tant soit peu cet élan de gaieté et d'enthousiasme engendré par toutes le réussites accomplies par les éducateurs encadrants, car les mêmes problèmes sont rencontrés dans les centres de réhabilitation des sourds-muets ou des insuffisants moteurs dans les villes de Sakiet Sidi Youssef, ou Tajerouine où des associations bénévoles sont chargées de gérer les centres d'éducation et de formation. «Nous n'avons pas de salles ou de terrains de sport», s'indigne

Si Mohamed, un ancien responsable de l'association des handicapés de Sakiet, car «le sport est un facteur d'épanouissement et son aspect ludique et éducatif permet de garantir une meilleure formation des handicapés et une bonne intégration des élèves parfois dans les milieux scolaires ordinaires, non sans avoir auparavant obtenu une formation adaptée et évoluée.

Du coup, ce sont les parents qui demeurent toujours victimes de cette situation difficile tant ils sont confrontés eux aussi à des problèmes matériels et physiques énormes en ce que l'éducation d'un handicapé requiert plus d'abnégation et d'effort et surtout de vigilance à toute épreuve.

Mais ils font toujours contre mauvaise fortune bon cœur et sacrifient leurs vies pour que leurs enfants émergent de telles situations précaires ou vulnérables et réussissent à s'intégrer dans la vie, comme ce jeune Hamdi de Sakiet qui a obtenu une licence en informatique et a été recruté par le ministère de l'Education, ayant donné la preuve qu'il peut bien effectuer des tâches même difficiles et gérer des problèmes de virus dont il connaît seul les secrets...