Tunisie: Mission accomplie sur fond de défaillances !

En épousant le concept d'Albert Humphrey, un éminent spécialiste américain, en « human factor » qui favorise le traitement des points positifs avant d'enchaîner avec les zones d'ombre, histoire de verser dans la positivité ; commençons d'abord par les notes de satisfaction décelées à l'occasion de la double confrontation face à Mbabane Swallows et spécialement celle de vendredi dernier.

En effet,ceux qui ont suivi de près le parcours de l'Etoile lors de cette intersaison, et surtout à l'occasion de ses deux sorties face au champion de Swaziland, ont pu relever que les deux nouvelles recrues -- contestées au départ pour leur âge avancé -- Karim Aouadhi et Maher Hannachi se positionnent d'ores et déjà comme de nouveaux repères dans le dispositif de l'ESS version 2018-2019.

Aouadhi-Hannachi, ticket gagnant !

Le premier est devenu en peu de temps le métronome, voire l'âme de la ligne médiane de sa nouvelle équipe.En s'appuyant sur son expérience consommée,sa maturité tactique et son gabarit impressionnant,il a pu tirer merveilleusement son épingle du jeu dans son rôle de sentinelle tout en coupant la trajectoire des balles aériennes, ménageant ainsi la charnière centrale de la défense.

Un aspect du jeu qui faisait défaut à l'entrejeu étoilé composé lors des années précédentes de joueurs de taille moyenne.De plus,par sa clairvoyance, il pu distiller des diagonales et de longues ouvertures portant le danger à maintes reprises -- l'une d'elles a permis à Hannachi d'ouvrir le score face à Mbabane -- sans oublier son apport en matière de verticalité dans le jeu et sa propension offensive lui permettant de se retrouver dans le « box » -- il a réussi un but splendide de la tête en Swaziland.

Quant à Hannachi, avouons d'emblée qu'il a été l'un des éléments les plus constants de notre championnat lors de ces dernières années,ce qui dénote forcément d'un sérieux et d'un mental remarquables chez la nouvelle recrue étoilée.

Sous la casaque du club sahélien,il donne l'impression de continuer sur sa lancée -- il a même été l'un des éléments les plus performants physiquement et athlétiquement lors du stage de Tabarka.

Face à Mbabane,il a fait preuve encore une fois de générosité dans l'effort,de mobilité déconcertante et d'un sens tactique aiguisé lui permettant non seulement de porter le danger sur le couloir droit -- il a même été buteur lors des deux rencontres face à Mbabane -- , mais aussi de venir en aide à son « binôme » sur le flanc droit lors des phases de repli.

Kechrida,le détonateur... !

L'arrière droit de l'Etoile a été à l'unanimité le meilleur élément sur le terrain,par son abattage,ses chevauchées ponctuées assez souvent par des « caviars » -- mal exploités du reste par Brigui et Marei -- outre un « culot » remarquable qui lui a permis d'aller vers ses adversaires directs et de gagner la quasi-totalité de ses duels.

De plus,son entente -- en si peu de temps -- avec Hannachi a permis de créer l'axe de danger le plus en vue dans le dispositif de l'Etoile.Il a été en bref l'élément détonateur des manœuvres les plus dangereuses du club sahélien.

Il sera à n'en point douter l'une des attractions du jeu étoilé cette année compte tenu, certes, du potentiel indéniable de Kechrida, mais aussi de son sérieux exemplaire sur et en dehors des terrains.

Brigui-Msakni, l'axe de la décadence !

Venons-en maintenant au volet défaillances dans la prestation des coéquipiers de Jemal pour avouer sans le moindre acharnement que le duo Brigui-Msakni a été manifestement la « synthèse » des faiblesses du club sahélien,d'autant plus que leur méforme de l'année passée s'est inscrite dans la continuité lors de cette intersaison,un constat devenu inquiétant voire exaspérant auprès du large public de l'Etoile.

En effet,Brigui n'arrive toujours pas -- malgré sa détermination -- à se débarrasser de ses déchets techniques et de ses mauvais choix relatifs à la dernière touche ratant au passage pas moins de quatre occasions franches.

De plus, il s'est même permis une frivolité disciplinaire, en prenant l'initiative de tirer et de rater un penalty, lui qui ne fait pas partie de la short list des joueurs désignés pour cet exercice,provoquant ainsi l'indignation de son coach qui l'a remplacé tout juste après.

L'impression qui se dégage du « cas-Brigui » c'est qu'il s'agit d'un joueur qui n'a pas évolué depuis pratiquement deux saisons,faisant dire à certains spécialistes que le n°8 de l'Etoile, s'il persévère dans cette voie,il aura toujours le profil de « joueur de club »incapable de pouvoir postuler à un statut d'international voire d'aspirer brosser une carrière professionnelle à l'étranger.

L'autre élément dont la méforme a fini par exaspérer le public de l'Etoile n'est autre que le milieu offensif Iheb Msakni.Ce dernier donne l'impression d'avoir la tête ailleurs, l'Etoile semble jouer à 10, a souligné un des anciens joueurs étoilés !

En effet,le playmaker étoilé a fait preuve d'une nonchalance déconcertante et un manque d'investissement physique et mental manifeste dans le jeu de l'équipe.

Il faut vraiment remonter le temps pour se rappeler d'une prestation marquante de Msakni dont la présence au sein de l'effectif de l'Etoile commence à constituer un véritable fardeau,d'où l'obligation de prendre une décision courageuse et responsable pour l'intérêt des différentes parties en ce qui concerne le cas Msakni.

A ce niveau,nous avons l'intime conviction que l'une des tâches fondamentales d'un coach à la compétence certaine est incontestablement de faire évoluer ses joueurs sous plusieurs angles au grand profit de ces derniers,du club et même du technicien dont l'histoire retiendra certainement sa touche en matière de perfectionnement des aptitudes des éléments en question.Chiheb Ellili est bien averti !

Pour conclure, les Etoilés ont certes eu le mérite de décrocher leur place pour les quarts de finale de la Ligue des champions dans des circonstances, avouons-le, loin d'être sereines ;mais ils doivent savoir que ce n'est guère avec une telle prestation fournie vendredi dernier qu'ils peuvent aspirer jouer les premiers rôles en C1.

Le retour de B.Amor et fort probablement de Chikhaoui,outre l'avènement d'un attaquant de pointe d'envergure aidera certainement à redimensionner les aptitudes et les ambitions du club.