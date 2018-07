Afrique: CAF-C1 - Mazembe se qualifie pour les quarts de finale

Les Corbeaux de Lubumbashi ont validé leur ticket pour la suite de la compétition, en match comptant pour la quatrième journée de la phase des groupes. Ils ont imposé au Mouloudia Club d'Alger un résultat d'égalité d'un but partout, le 28 juillet, au stade Omar-Hamadi de Beloghine.

Le Tout Puissant Mazembe a été le premier à ouvrir la marque par le biais de l'international Meschak Elia, à la 48e mn. Monté sur le terrain après la pause, c'est lui qui a fait la différence, tirant profit d'un malentendu au cœur de la défense du MC Alger pour tromper le gardien de but adverse. Rappelons que c'est le même Elia qui avait offert aux siens l'étriquée et précieuse victoire lors de la première confrontation entre les deux équipes, en troisième journée à Lubumbashi, dans les dernières minutes alors qu'on s'acheminait vers un match nul de zéro but partout. Ayant inscrit deux buts décisifs en deux oppositions contre le club algérois, Meschak Elia apparaît de fait comme le bourreau de cette équipe qui a eu le temps de revenir à la marque par l'entremise de Walid Derrardja.

A la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur Pamphile Mihayo Kazembe a déclaré : « Nous avons essayé de gérer le match face à une très bonne équipe du Mouloudia qui nous a posé énormément de problèmes. Nous avons procédé par des contres en faisant entrer, après la pause, Elia qui a su trouver la faille. Par la suite, on a tenté de marquer ce second but mais la réussite n'était pas au rendez-vous. L'objectif de la qualification est atteint ».

Ancien défenseur international français et actuel entraîneur de MC Alger, Bernard Casoni a indiqué que son club a fait un bon début de match mais a manqué d'efficacité. « Nous avons réalisé une belle entame de match. Nous étions très entreprenants, la preuve, on s'est créé au moins cinq occasions de scorer, ce qui n'est jamais évident face à un adversaire du calibre du TP Mazembe. Malheureusement, encore une fois, l'efficacité nous a fait défaut car il y avait de la place pour mettre ce second but synonyme de victoire. Après ce nul chez nous, on s'est mis en difficulté. Mais il faut s'accrocher. On doit continuer à bosser très dur pour s'améliorer. Rien n'est encore joué », a-t-il confié.

Avec ce résultat d'égalité sur le sol algérien, les coéquipiers de Ben Malango totalisent désormais dix points. A deux journées de la fin de cette phase, le club de Lubumbashi, leader du groupe, est de facto qualifié pour les quarts de finale de la C1 africaine. MC Alger, son poursuivant direct dans ce groupe, ne dispose que de cinq points.

Dans lautre match de ce groupe B, Difaa El Jadida du Maroc et Entente Setif d'Algérie ont fait match nul d'un but partout. Le Tanzanien Msuva a ouvert la marque pour Difaâ à la 23e minute avant l'égalisation de Bougelmouna à la 32e minute. Entente Setif compte quatre points, alors que Difaa El Jadida est lanterne rouge avec seulement deux points dans son escarcelle. En cinquième journée, le club sétifienne recevra, le 17 août au stade du 5 mai de Sétif, le TP Mazembe alors que Difaa jouera contre MC Alger.