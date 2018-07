Tunisie: Qu'en sera-t-il des terrains de jeu ?

L'état de la majorité des terrains sur lesquels se sont déroulées les rencontres de la Ligue une et deux était déplorable.

A se demander comment peut-on jouer au football sur des surfaces crevassées, teigneuses et qui ne facilitent aucunement un sport où la rapidité d'exécution et d'équilibre est primordiale.

Les reproches sont à adresser aussi bien pour les surfaces gazonnées que pour celles qui sont en gazon artificiel lequel exige un entretien, des appareils, des amendements réguliers en produits spécifiques (pour lesquels on commence à trouver des inconvénients agissant sur la santé et des solutions de rechange !).

C'est qu'un terrain «en mauvais état» ou que l'on néglige sciemment pour gêner l'adversaire et limiter, sa dangerosité» est une «arme» dont se servent bien des équipes.

Nous nous souvenons que les équipes tunisiennes, à une certaine époque, craignaient le terrain de La Marsa par exemple qui était légèrement incliné et à la surface réglementaire minimale.

Il faisait l'affaire des locaux notamment en seconde période et surtout par temps venteux. De toutes les façons, nous avons régulièrement appelé les autorités régionales et fédérales à ne pas délivrer une homologation définitive et qui jouerait pour toute la saison pour inciter ceux qui sont responsables des installations concernées à les entretenir, les amender et les mettre à niveau de manière continue.

Une arme entre autres !

Nous avons relevé que cette façon d'agir pour «bloquer» un adversaire et l'empêcher de dérouler son jeu n'est pas le propre des équipes tunisiennes.

En France, où les contrôles sont réguliers et autrement plus rigoureux, et où toutes les équipes craignent l'armada du PSG, on s'illustre à trouver le moyen de le contrer avant même qu'il ne foule la pelouse du stade.

Pressés de s'expliquer après un match médiocre face à l'OM, les Parisiens avaient déclaré tout simplement : «Les Parisiens ont ciblé l'état de la pelouse du Vélodrome pour tenter d'expliquer leur match nul à Marseille (2-2)». Un argument plus ou moins recevable.

Les joueurs parisiens, comme leur entraîneur, ont mis en avant l'état de la pelouse du Stade Vélodrome, pour expliquer en partie leur prestation collective décevante, «La difficulté pour nous vient du fait que la pelouse était plus grande, a affirmé le coach en conférence de presse, le match avait moins de rythme.

Nous voulions donner plus de rythme, plus de jeu mais c'était difficile.» Le règlement de la Ligue (LFP) française prévoit «la possibilité de sanctionner les clubs disposant de mauvaises pelouses».

Notre Ligue sera-t-elle capable d'agir de la même manière pour mettre de l'ordre dans ce secteur et limiter les accidents tout en favorisant de meilleures prestations sur des pelouses beaucoup plus présentables ?

Une question de sécurité

Cette question de terrain de jeu au moins présentable n'est pas une question de design mais bien une question de sécurité pour tous ceux qui sont appelés à évoluer dessus.

Les joueurs ou même les arbitres, qui sont aussi parfois obligés à changer brusquement de vitesse ou de direction pour suivre l'évolution du jeu, courent des risques énormes sur des surfaces désunies, crevassées ou complètement détruites parce que mal entretenues.

Indépendamment de cela, de par la grâce de la télévision, et des moyens de communication, le football tunisien affiche une image décevante auprès de ceux qui regardent nos matchs de manière régulière. A se demander comment agissent ceux qui ont réussi à sortir des sables du désert et sous une chaleur torride, des surfaces qui donnent envie de jouer.

Pour l'expliquer, il n'y a pas trente-six solutions : pour que les terrains de compétition soient maintenus en bon état, elles ne devraient jamais être confondues avec celles qui servent pour les entraînements. C'est là le problème fondamental.

Faute de plateaux d'entraînement disponibles, toutes les catégories s'entraînent parfois sur un seul terrain. Avec un taux d'occupation aussi élevé, il n'y a pas de miracle. La surface de jeu en quelques semaines de «maltraitance» devient un champ de patates !

Un effort est à faire

Aussi bien au niveau des autorités régionales qui, dans la majorité des cas, sont les propriétaires des stades de compétition, qu'à celui des équipes utilisatrices, il y a sans doute un effort pour coordonner et entretenir les terrains officiellement homologués en bon état.

L'entretien coûte beaucoup d'argent, c'est un fait. Mais avec les nouvelles municipalités mises en place, les choses pourraient être plus faciles, parce que mieux programmées et issues d'autorités agissantes et sans doute plus regardantes à leur image de marque.

La ligue ou la fédération, en exigeant des terrains en bon état, peut faire changer les choses, dans le bon sens, pour protéger les pratiquants, améliorer par voie de conséquence la qualité du jeu et asseoir une meilleure représentativité du football tunisien.

Il est à remarquer que nous n'avons pas soulevé le cas des autres divisions et... surtout les terrains et installations sportives sollicitées par les... jeunes. Parce que c'est tout un programme !