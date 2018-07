Tunisie: Haythem Jouini, la résurrection ?

La suite de son parcours constitue, pour la plupart des observateurs, une grosse énigme. Au fait, on ne sait pas quelle mouche a piqué Haythem Jouini pour que, tout d'un coup, il perd tous ses moyens.

Tous les observateurs avaient pensé au départ que le jeune joueur aux dix-neuf printemps a eu du mal à s'acclimater avec son nouveau rang de joueur professionnel.

Et au moment où on s'attendait à ce que le joueur rebondisse sous peu de temps, la traversée du désert s'est éternisée et Jouini n'est jamais parvenu à retrouver la sérénité de ses débuts.

Le bout du tunnel ? !

Khaled Ben Yahia est connu pour avoir une qualité rare chez les entraîneurs, celle de prendre en main un joueur, peaufiner ses atouts et l'accompagner dans sa quête de rebondissement.

C'est que l'actuel technicien « sang et or » sait tirer le meilleur de chaque joueur, détecter ce qui ne marche pas chez lui et le remettre sur le bon chemin. Khaled Ben Yahia a la patience de prendre le temps pour faire de l'encadrement personnalisé alors que son équipe est constamment sur la sellette.

Et il le fait si bien avec Saâd Bguir et, surtout, avec Haythem Jouini. Ce dernier a retrouvé une certaine régularité la saison écoulée, chose qui lui a manqué les saisons précédentes.

Entré en cours de jeu samedi dernier à Kampala, en remplacement de Belaïli, blessé, il a fait la différence en offrant le but de la victoire aux siens. Un but magistral, à la Benzema.

Haythem Jouini, idéalement placé dans la moitié du terrain de l'adversaire, a fait un appel de balle au bon moment, ce qui lui a permis d'être servi sur un plateau par Ghailane Chaâlali. Grâce à son coup de reins, il a dribblé dans un premier temps un défenseur axial avant de lober le portier ougandais de Kampala City FC.

Un joli but qui restera dans les annales du club « sang et or », car étant le but de la qualification aux quarts de finale de la Ligue des champions.

Bref, Haythem Jouini a été au summum de son art samedi dernier. Un joueur technique qui s'est montré dangereux, même sans ballon, pesant lourdement sur la défense adverse et offrant par là même des espaces de manœuvre aux siens.

De plus, ce n'était pas si évident de remplacer Youssef Belaïli, le joueur le plus rapide et, surtout, le plus en forme du moment. Le but marqué samedi dernier contre Kampala City FC peut constituer le véritable point de départ dans la carrière de Haythem Jouini à condition qu'il fasse preuve de force mentale, une qualité qui lui a terriblement manqué depuis qu'il a rejoint les rangs de l'équipe senior de football.