Tunisie: Dar El Marsa célèbre la création artisanale

On avait proposé à nos artistes un thème : le vintage. Il n'a pas toujours été respecté, mais la créativité a ses libertés, n'est-ce pas ?, et il serait dommage de la contrarier.

Pour qui suit régulièrement ces événements, il est facile de repérer les nouveautés et d'élaguer les plagiats. Pas beaucoup d'inédit au niveau des bijoux, cette édition, non plus qu'au niveau des vêtements.

Sauf, bien sûr, les retrouvailles avec Faïza Ennaceur, dont les superbes écharpes, les capes stylées, et les non moins remarquables robes en lin, gansées de galons précieux, affichent toujours la même sobre élégance, et le même subtil raffinement.

Du nouveau, par contre, pour les sacs, cabas, couffins et pochettes : de jolis sacs en lamelles de bois, originaux, et modernes. Un renouvellement de forme pour le sempiternel couffin que l'on a décidé de laisser dans son jus de fibres naturelles, mais d'agrémenter de fleurs champêtres. De grands cabas de plage, en plastique transparent, doublés d'un pan de haïk brodé du plus joli effet.

Du nouveau encore du côté des céramiques : un superbe travail de grès et de raku, dans une gamme de couleurs naturelles, décoré de dessins oniriques et surréalistes.

Et puis du nouveau à l'ancienne : la magnifique collection de marionnettes siciliennes de Adel, Smaïl, et Nour el Houda Aschi qui ont repris le flambeau et entretiennent la flamme de leur père, chiffonnier, joaillier, artisan, antiquaire qui avait revivifié l'art des marionnettes baptisées Ismaïl Pacha.

Dans leur atelier à La Goulette, ils réinventent les théâtres ambulants des bateleurs de jadis, mais reproduisent également des animaux articulés, des coffres de pirates en bois et cuivre... Une bien belle rencontre.