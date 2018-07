Tunisie: Bientôt le démarrage

Houssem Touiti, directeur du contrôle économique au ministère du Commerce a été approché pour s'enquérir de l'évolution des dispositions prises par ce ministère afin de sauvegarder le pouvoir d'achat du citoyen et le droit des consommateurs. Combien de commerces sont concernés par ces soldes ?

Quelles sont les consignes claires données aux commerces en adhésion ? Les dépassements dus au non-affichage des prix constatés l'an dernier à pareille période ont-ils conduit à de nouvelles dispositions prises par le ministère du commerce ? Autant de questions auxquelles il a bien voulu répondre.

M Touiti affirmera d'emblée : «Il y a deux cent trente-deux points de vente recensés qui ont déposé de façon préliminaire leur bulletin d'adhésion aux soldes saisonniers. Tandis que nombre d'autres parmi eux ne l'ont pas encore fait et se font attendre». Mais il leur est aussi permis d'adhérer aux soldes plus tard ou progressivement durant l'intervalle des soldes pour encourager les commerçants réticents.

La participation des différents points de vente répartis sur le territoire de la République progresse de façon constante. Ainsi la répartition des boutiques qui s'adonnent aux soldes se classe de façon suivante détaillée par notre interlocuteur : «A raison de 60%, elle concerne le textile et l'habillement, 22% celui des chaussures, 7% pour les lunettes, 2% pour les cosmétiques et l'hygiène corporelle, 2% les meubles et enfin 2% celui des tissus».

Par ailleurs, la date qui a été fixée pour le jeudi 02 juillet depuis une dizaine de jours par le ministère du Commerce en concertation avec l'UTICA est jugée appropriée et opportune par le responsable ministériel : «Le Jeudi en milieu de semaine permet de devancer l'arrivée du week-end durant lequel de nombreuses familles tunisiennes se rendent en masse sur les côtes et les plages en quête de fraîcheur.»

Contrôle et transparence

En termes de contrôle économique, le programme du suivi des soldes inclut une grande part de transparence et de rigueur dans les transactions financières et les opérations de vente.

M Touiti de poursuivre : «L'étiquetage des prix avant et après l'opération de réduction est strictement vérifié. La véracité des réductions, les arnaques et les pratiques déloyales sont suivies au peigne fin par les équipes du contrôle économique». Si bien que la transparence des soldes s'en est trouvée améliorée.

Le cadre législatif définit précisément ce qui est prévu en cas d'infraction fermant ainsi la porte à toute forme de dépassement. L'article 3 publié au J.O.R.T. du 02 juin 1998 précise les conditions des ventes avec réduction de prix durant les soldes périodiques et saisonniers : «Sont considérés comme soldes périodiques et saisonniers toute offre de vente ou vente au consommateur faites par les commerçants de produits neufs démodés, défraîchis, dépareillés ou en fin de série et qui sont pratiquées en fin de saison en vue du renouvellement saisonnier de la marchandise par l'écoulement accéléré du produit moyennant une réduction de prix».

Chers les habits neufs !

En défilant dans les espaces commerciaux, certaines boutiques affichent des prix inaccessibles. Un groupe d'une ligne de vêtements d'origine française de qualité a mis la clé sous le paillasson dernièrement pour mauvaise gestion. Des polos dont le prix d'entrée de gamme avoisine les cent dinars jusqu'à deux cents dinars avant la réduction consentie à la caisse de 30% ne tentent décidément pas du tout.

Pas moins de quatre vendeurs vous accostent vainement. Le maillot de bain vendu à cent cinquante dinars décourage les hommes. Il en est de même pour cette célèbre enseigne américaine qui vend une grande variété de sacs hors de prix.

Une enseigne turque qui a consenti une réductions de 30% sur la plupart de ses produits avant les soldes d'été a informé sa clientèle par mesage privé. Malgré cette démarque, les prix restent chers et hors de portée de la bourse du citoyen moyen.

Les espadrilles sont écoulées à deux cents dinars, les chemises à cent cinquante dinars ne sont pas accessibles pour le Tunisien moyen.

Cette classe sociale de la Tunisie qui représente désormais 67% de la population est en train de se rétraicir comme peau de chagrin. Les gens se détournent de plus en plus des commerces pour s'approvisionner directement à la friperie qui a le vent en poupe sur tout le territoire tunisien.

Un habitant de Radès décrit l'ampleur du phénomène : «Les friperies poussent comme des champignons dans les environs de mon quartier malgré l'ouverture très prochaine d'un nouvel hypercentre commercial dans la capitale !

Je me procure des habits à bas prix depuis que je me suis marié l'an dernier. Ceci pour pouvoir assurer les dépenses du foyer. Fini le temps du célibat et des tentations faites d'achats compulsifs».

Au sujet des démarques généralement appliquées de façon évolutive à 20%, 30% et 40%, M. Touiti affirme que les soldes commencent à partir de 20% et que les démarques de 10% et 15% sont formellement interdites sous peine de sanctions sous forme d'amendes financières. On apprend enfin que les soldes devront s'étaler sur six semaines. Les soldes pourraient être prolongés de deux semaines.