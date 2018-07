Algérie: Zemali - "L'effacement de la dette des jeunes entrepreneurs n'est pas à l'ordre du jour"

Dans ce cadre, il existe d'autres mesures mises à la disposition de ces jeunes promoteurs pour régler la situation de leurs entreprises concernées par les dettes, à savoir le Fonds de garantie qui assure l'indemnisation des pertes avec la banque et récupère les équipements de production afin de les vendre aux enchères. M. Zemali, a affirmé qu'il existe d'autres mesures d'accompagnement au profit des jeunes entrepreneurs qui ont rencontré des difficultés qui consistent notamment en le "rééchelonnement de la dette et l'annulation des pénalités de retard", soulignant que "cela ne signifie pas l'effacement des dettes".

« Je le dis clairement, l'effacement de cette dette n'est pas à l'ordre du jour, car c'est une opération contraire à l'esprit de l'entrepreneuriat, d'autant plus que nous voulons former une génération responsable, ayant cet esprit. »

