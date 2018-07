Algérie: Coupe arabe - Al Ain FC-ESS - Les Sétifiens en Croatie pour la gagner

Bouguelmouna a reconnu que "la tâche reste difficile, face à un adversaire de qualité", mais puisque le match se déroulera sur un terrain neutre et dans des conditions climatiques beaucoup plus favorables que dans la péninsule arabique, il a considéré que l'ESS a quand même "une bonne carte à jouer".

"Pour ainsi dire, les choses se sont passées exactement comme nous l'avions espéré en Ligue des champions et cela nous redonne le moral pour aborder du bon pied notre deuxième challenge international de la saison" a ajouté Bouguelmouna concernant ce premier tour de la Coupe arabe des clubs, affirmant que lui et ses coéquipiers feront "maximum" pour réussir un bon résultat.

ZAGREB - L'Entente de Sétif affrontera la formation émiratie d'Al Ain FC mardi à 17h30 (heures algériennes) au stade Hitrec Kacian à Zagreb (Croatie) en match aller du premier tour de la Coupe arabe des clubs champions de football avec la ferme détermination de gagner à l'occasion de son retour à cette compétition qu'il avait déjà remporté à deux reprises et dont vainqueur final touchera six millions dollars .

