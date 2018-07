Afrique du Nord: "Algérie. La pépite du Maghreb", une invitation au voyage du plus vaste pays d'Afrique

Les mêmes facettes reviennent dans le reportage audiovisuel, "Les Bretons d'ailleurs : Algérie", avec l'histoire (ou success-story) de Bretons qui se sont installés en Algérie, business ou mariage mixte obligent. Ces Bretons racontent leur vie en Algérie, mentionnent la qualité des relations humaines "perdues en France" et recommandent même qu'il faut venir en Algérie pour débuter le business et puis le faire grandir, peut-être, ailleurs.

"Toujours en restauration, mais la promenade vaut le détour. Des terrasses, on domine la baie d'Alger. Le port et la grande mosquée. Le dôme de l'ancienne synagogue. Les bâtisses blanches du front de mer avec ses arcades. Là, rien n'a changé", décrit l'auteur de ce reportage donnant la même impression nostalgique du retour de Paul Verlaine à sa maison lorsqu'il écrivit son poème "Après trois ans" où rien n'avait changé à cette époque.

Dans ce voyage, Alger la Blanche "bordée de part et d'autre par de petites criques et de vastes plages" est incontournable et, "pour s'offrir la meilleure vue", le journal propose d'arpenter les dédales de la Casbah.

Dans son périple et sur ses routes, le journaliste constate que "l'Algérie est en construction", avant d'arriver à Tlemcen qui, "par sa culture, son architecture arabo-mauresque, ottomane et occidentale, elle est une mosaïque d'influences".

"Les balades du soir sont animées au rythme du raï ou de variétés françaises et italiennes. A quelques foulées, la place d'Armes a gardé tous les vestiges de l'époque coloniale. L'hôtel de ville et ses deux lions de l'Atlas sculptés par Auguste Cain, en 1889", a-t-il écrit, soulignant sa caractéristique hospitalité.

Dix jours après la publication du Figaro Magazine d'un carnet de voyage sur Alger, vieille cité méditerranéenne "à la mémoire longue", un double projet médiatique vient d'être réalisé et publié par des médias bretons, Le Télégramme et Tébéo TV, qui partent à la découverte de l'Algérie.

PARIS - "Algérie. La pépite du Maghreb", un reportage publié dimanche par le quotidien breton Le Télégramme, se veut une invitation au voyage du plus vaste pays d'Afrique pour explorer "ses contrées méconnues, aux richesses naturelles rarissimes et au passé culturel fascinant".

