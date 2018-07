Algérie: Inscriptions universitaires - 97% des nouveaux bacheliers inscrits

ALGER - Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a annoncé lundi à Alger que 97% des nouveaux bacheliers se sont inscrits dans la plateforme numérique à quelques heures de la fin de l'opération de confirmation des préinscriptions prévue aujourd'hui à minuit.

"L'opération de confirmation des préinscriptions lancée hier se poursuivra jusqu'à minuit et 97% des nouveaux bacheliers ont effectué leurs inscriptions", a déclaré le ministre à l'APS, précisant que les 3% restants représentent "les étudiants indécis ou ayant passé à d'autres universités et établissements privés ou militaires, ou bien ceux ayant passé le baccalauréat pour améliorer leur niveau sans obtenir de meilleurs résultats".

L'opération des inscriptions universitaires "a eu lieu dans de bonnes conditions et aucun problème n'a été signalé au niveau national", a indiqué le ministre.

Après confirmation des préinscriptions durant la période du 29 au 30 juillet, les résultats des orientations seront affichés en ligne dans la soirée du 7 août 2018 et ce après traitement des fiches de vœux du 31 juillet au 7 août.

La deuxième étape des préinscriptions, de réorientation, de concours et d'entretiens pour les filières concernées aura lieu entre le 08 et 12 août.

Les étudiants ayant été orientés vers le domaine Science et technologie (ST) doivent déposer un certificat médical au niveau de l'établissement d'accueil et passer un entretien. Il s'agit des écoles supérieures d'enseignement, instituts de sciences et technologies appliquées, quelques cycles licence et licence en imamat (prédication).

Les cas d'échec aux concours et entretiens ainsi que les demandes de réorientation seront traités entre les 13 et 16 août. Les résultats de l'orientation seront connus le 16 août.

La plateforme consacrée à l'hébergement sera ouverte du 08 au 15 août, tandis que les inscriptions définitives et le dépôt des dossiers des œuvres universitaires auront lieu entre les 02 et 06 septembre.

La phase de traitement des cas exceptionnels, par les établissements de l'enseignement supérieur, et de réouverture des plateformes consacrées à l'hébergement, la bourse et le transport est programmée entre le 02 et le 16 septembre.

Pour rappel, le dernier délai des inscriptions définitives a été fixé au 16 septembre 2018 au titre de l'année universitaire 2018-2019.