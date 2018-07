Angola: Plus de 50 000 jeunes seront formés en entrepreneuriat

Luanda — L'Exécutif entend former 10.000 jeunes dans le cadre du programme "Entrepreneuriat dans la communauté" et 48.800 en entrepreneuriat, dans le cadre du programme "Génération de l'avenir" jusqu'en 2022, a déclaré lundi à Luanda, le ministre du Commerce, Jofre Van-Dúnem Júnior.

Prenant la parole à l'ouverture de l'« Atelier de formation sur l'entrepreneuriat - Empretec», Jofre Van-Dunem Júnior, a souligné que ces objectifs sont fixés dans le Plan de développement national (PND 2018/2022), dont l'un des objectifs de la période de cinq ans est « appuyer l'initiative et l'esprit entrepreneur, à travers le renforcement à la création de petites entreprises, pour augmenter les possibilités de génération d'emplois".

Ces programmes sont alignés avec l'atelier pilote de formation pilote sur l'entrepreneuriat - Empretec dans le cadre du programme conjoint UE-CNUCED pour l'Angola, Trainfortrade II, de formation du personnel, financé par l'Union européenne, qui vise à former 350 entrepreneurs locaux durant quatre ans.

Le projet est budgétisé à 12 millions d'euros, mis à disposition par l'Union européenne (UE), pour des ateliers et séminaires et pour envoyer des experts angolais dans les pays les plus expérimentés avec des programmes mis en œuvre par la CNUCED.

De cette manière, le ministre du Commerce a souligné que le contexte économique actuel se réfère à un exercice profond de réflexion et de créativité, à la recherche de nouvelles formes et de nouveaux modèles d'action pour la diversification de l'économie nationale. "Nous considérons qu'il est essentiel de renforcer le rôle du secteur privé, en mettant l'accent sur l'entrepreneuriat et le développement des micro, petites et moyennes entreprises", a-t-il indiqué. Dans le nouveau modèle d'action gouvernementale, il a dit que des politiques tournées vers le développement de programmes de formation ont été définies dans le but de valoriser la main-d'œuvre qualifiée et de donner aux jeunes un travail décent. Ces programmes renforceront le secteur privé, avec des informations et techniques permettant de bénéficier des investissements étrangers et du transfert de connaissances.

Parallèlement, en tant que partenaire, le secteur privé aidera le gouvernement à identifier les lacunes dans les capacités du pays en matière d'infrastructures commerciales.

Dans le contexte de l'objectif de diversification des exportations, l'Exécutif élabore un ensemble d'instruments juridiques et de programmes visant à créer des mécanismes et des institutions pour soutenir le secteur privé dans le but de transformer les entreprises nationales axées principalement sur le marché intérieur en une orientation également tournée vers le marché international.

A son tour, l'ambassadeur de l'Union européenne en Angola, Tomás Ulicny, comprend que le moment actuel de changement de paradigme en Angola nécessite un profil de citoyenneté adapté aux défis d'une société moderne, promouvant le développement durable et la capacité d'intervention pour le changement.

Il a ajouté que, dans ce sens, l'entrepreneuriat est une réponse concrète aux besoins de cette nouvelle société, en vue d'exploiter son potentiel de changement, en stimulant la motivation, la pro-activité et la capacité de leadership.

L'Empretec est un programme emblématique de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), actuellement appliqué dans 40 pays à travers le monde, basé sur une méthodologie axée sur le développement des caractéristiques du comportement entrepreneurial et l'identification de nouvelles opportunités commerciales.