Algérie: Poterie de Maatkas - Les fêtes, assurent l'intégration de l'artisanat dans une dynamique économique

TIZI-OUZOU- Les fêtes et festivals dédiés aux métiers de l'artisanat, organisés dans plusieurs villages de la wilaya de Tizi-Ouzou, assurent l'intégration de l'artisanat dans une dynamique économique, a indiqué dimanche la directrice locale de la culture.

Intervenant à la clôture de la 8ème édition du festival culturel local de la poterie de Maatkas (organisé du 25 au 29 de ce mois de juillet), Nabila Goumeziane a observé que "les fêtes et festivals permettent de faire sortir l'artisanat du plan émotionnel et nostalgique pour l'intégrer dans une dynamique de développement économique et touristiques des territoires".

Elle a aussi souligné le rôle des ces manifestions artisanales et culturel dans la préservation et la redynamisation des métiers traditionnels et leur préservation en offrant un espace de promotion et de vente aux artisans.

La 8ème édition du festival de la poterie qui a drainé des milliers de visiteurs et de chercheurs (universitaires, CNRPAH ), qui ont mis la main à la poche pour acheter des poteries, a-t-on appris du chargé de communication de cette manifestions Amar Mesbah.

Le dernier jour de ce festival a été marqué par la visite de l'ambassadeur de Croatie, Marin Andrijasevic qui a visité les différents stands et apprécié la beauté de la poterie locale, véritables objets artistiques harmonieusement décorés de motifs géométriques typiquement amazighs dessinés avec des teintures naturelles.

M.Andrijasevic qui s'est ensuite rendu dans la ville d'Ath Yenni (au sud-est de la wilaya) ou se tient (du 26 juillet au 3 août) la 15ème édition de la fête du bijou qui porte le nom de cette région, a évoqué avec les présidents des Assemblées populaires communales de ces deux localités, "la possibilité d'échanges dans les domaines culturels et artisanaux".

"Il nous a aussi parlé de l'éventualité d'organisation au niveau de l'ambassade de Croatie (Alger) d'une rencontre entre artisans de la wilaya et des hommes d'affaires et l'association des femmes de diplomates étrangers représentés en Algérie, entre autres, pour la vente et la promotion des produits de cet artisanat séculaire", a indiqué à l'APS M. Laguel.

Tizi-Ouzou : la poterie de Maatkas et le bijou d'Ath Yenni séduisent l'ambassadeur de Croatie

TIZI-OUZOU- La poterie de Maatkas et les bijoux d'AZth Yenni (Tizi-Ouzou), ont séduit l'ambassadeur de Croatie, Marin Andrijasevic qui s'est rendu dimanche dans ces deux localités pour acquérir quelques pièces chez les artisans.

Ce représentant diplomatique s'est d'abord rendu dans la commune de Maatkas au sud- ouest de la wilaya de Tizi-Ouzou, qui a abrité depuis le 25 de ce mois de juillet la 8ème édition du Festival culturel local de la poterie. Marin Andrijasevic a pris tout son temps pour visiter les différents stands et apprécier la beauté de la poterie locale, véritables objets artistiques harmonieusement décorés de motifs géométriques typiquement amazigh dessinés avec des teintures naturelles.

Il a aussi visité le musée de la poterie du village d'Ath Zaim (Maatkas) réalisé par l'association Tiguejdit n'Ath Zaim grace a la contribution financière de plusieurs institutions, ouvert au public à l'occasion de ce festival et ou l'ambassadeur à eu l'occasion de découvrir d'ancienne pièces de poterie de cette région, récupérées par de collectionneurs jaloux de préserver le patrimoine local.

M.Andrijasevic s'est ensuite rendu dans la ville d'Ath Yenni (au sud-est de la wilaya) ou se tient (du 26 juillet au 3 août) la 15ème édition de la fête du bijou qui porte le nom de cette région. Il a visité les différents stands exprimant son émerveillement devant la beauté et le raffinement des bijoux en argent décorés de corail et/ou d'émaux.

Ce même diplomate a profité de ces deux rendez-vous artisanaux pour se faire plaisir en achetant quelques objets. Il en aussi reçu d'autres en cadeau offerts par les organisateurs, geste qu'il a apprécié en observant toutefois qu'acheter ces objets est pour lui une façon de soutenir les artisans.

M.Andrijasevic a évoqué avec les deux présidents des Assemblées populaire communales d'Ath Yenni et de Maatkas l'éventualité d'échanges dans les domaines culturels et artisanaux. Lyes Laguel, président d'APC de Maatkas, a indiqué à l'APS que l'ambassadeur de Croatie a évoqué l'organisation d'une rencontre au niveau de l'ambassade de Croatie (Alger) entre artisans de la wilaya et des hommes d'affaires et l'association des femmes de diplomates étrangers représentés en Algérie, entre autres, pour la vente et la promotion des produits de cet artisanat séculaire.

La directrice de la culture présente ce dimanche à Maatkas pour la clôture de la 8ème édition du festival culture local de la poterie qui a drainé des milliers de visiteurs et de chercheurs (universitaires, CNRPAH ), a souligné le rôle des ces manifestions artisanales et culturel dans la la préservation et la redynamisation des métiers traditionnels et leur préservation en offrant un espace de promotion et de vente aux artisans.

Elle a observé que "ces fêtes et festivals permettent de faire sortir l'artisanat du plan émotionnel et nostalgique pour l'intégrer dans une dynamique de développement économique et touristiques des territoires".