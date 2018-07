Algérie: Saison estivale - Plus de 5 tonnes de viandes et d'aliments impropres à la consommation saisis à Alger

Pour sa part, l'agent de contrôle de qualité et de répression des fraudes, Alouani Naima a fait état de "manque d'hygiène dans quelques locaux, et d'étiquetage sur les produits utilisés lors de la préparation des repas en sus d'absence d'aération ce qui présente un danger sur la santé du citoyen".

Pour ce qui est de la qualité et de la répression des fraudes, la direction a enregistré, durant la même période, 1097 interventions et dressé 359 contraventions, 353 procès verbaux à l'encontre de commerçants contrevenants, 8 mise en demeure et 7 décisions de fermeture, a-t-il fait savoir.

"Dans le cadre des opérations de contrôle quotidiennes, près de 5 tonnes d'aliments impropres à la consommation ont été saisies depuis le début de la saison estivale (1 juin-15 juillet)", a précisé à l'APS M. Herkas, en marge d'une visite effectuée par les agents de répression des fraudes à nombre de restaurants et fast-foods au niveau des plages à Kadous, Tamsnfoust et Staoueli.

