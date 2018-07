Algérie: Blida - Les services de sécurité se joignent pour réduire les accidents de la route

Blida — Il est huit heures au barrage de sécurité de Timezguida d'El Afroune (à l'ouest de Blida) sur l'autoroute Est-Ouest.

Des dizaines d'éléments de la gendarmerie et de la sûreté nationales et des Scouts musulmans algériens (SMA) s'activent pour entamer une campagne de prévention routière.

"Ensemble pour un été sans accident" est le thème de la campagne de sensibilisation en direction des usagers de la route initiée par le groupement de la gendarmerie nationale de la wilaya de Blida, lancée mercredi dernier en collaboration avec la sûreté de wilaya, et qui a mobilisé de bonne heure tout ce beau monde.

Sur place, policiers, gendarmes et membres des SMA étaient affairés à aborder les automobilistes, leur prodiguant conseil et orientations, pour une conduite plus saine et plus sure qui permettra d'éviter les drames routiers durant la saison estivale, marquée habituellement par un important trafic sur les routes du littoral, notamment.

De nombreux usagers de cet axe autoroutier ont salué cette initiative qui est une occasion de rappeler les règles à observer sur la route pour préserver sa vie et celle des autres. Un père de famille a exprimé à l'APS son souhait de voir ce genre d'initiatives se renouveler vue l'impact qu'elles peuvent générer sur la réduction des accidents de la route, soulignant la nécessité d'insister auprès des conducteurs sur l'importance du respect du code de la route.

Attentifs à la discussion, ses trois enfants assis à l'arrière du véhicule, lancent, en bons élèves : "le respect du code de la route, le port de la ceinture de sécurité et la réduction de la vitesse nous éviteront les accidents routiers, c'est ce que nous avons appris à l'école".

Une même prise de conscience a été constatée chez deux jeunes arrêtés par un gendarme au niveau de ce même barrage pour un contrôle routinier de papiers. "Notre pays enregistre malheureusement un hausse inquiétante des accidents de la routes. Aussi, je conseille à tous les automobilistes d'être vigilants en conduisant et de procéder à la vérification de l'état de leur véhicule avant de prendre le volant", a souligné l'un d'entre eux.

L'espace de deux heures de temps qu'a durée cette campagne de sensibilisation, il a été enregistré 10 contraventions au code de la route et 5 autres relatives à la coordination de la circulation, a indiqué l'adjoint du chef de la brigade de gendarmerie, le capitaine Sekrani Mansouri, relevant que celles-ci sont principalement liées à la non présentation des documents du véhicule, la non-conformité des plaques d'immatriculation, la non utilisation de la ceinture de sécurité et mauvais état des pneus de camions, ce qui peut être à l'origine d'accidents mortels, a-t-il relevé.

Entre autres contrevenants enregistrés lors de cette opération, un jeune et un adolescent arrêtés pour non port de casque, pour découvrir ensuite que le conducteur de la moto n'avait sur lui ni de permis de conduire, ni assurance.

L'officier de police Said Abdessamad Mohamed a observé, à ce propos, que ce type de contraventions est puni par la mise en fourrière de la moto et le retrait de permis en plus de la conduite des contrevenants à la brigade de gendarmerie ( corps territorialement compétent) la plus proche pour la suite de la procédure réglementaire.

Les deux jeunes ont reconnu leur faute et que les éléments des corps de sécurité agissent dans leur intérêt en veillant à la protection des biens et des personnes, et ont promis de ne plus recommencer et de respecter le code de la route.

Les scouts toujours présents dans les campagnes de sensibilisation

Comme à leur habitude, les Scouts musulmans algériens n'ont pas hésité à participer à cette opération à laquelle ont pris part une quarantaine d'entre eux, filles et garçons (lionceaux, éclaireurs, routiers ) du groupe El Falah de Sidi El Kebir et El Ikhlas de la commune de Cheffa, en plus de plusieurs chefs scouts du bureau de wilaya de Blida.

Le commissaire de wilaya des anciens SMA, Ahmed Khettaf, a rappelé que les scouts sont toujours présents dans ce genre d'activités, précisant que leur mission est d'inviter les automobilistes à éviter les causes des accidents qui fauchent des vies et endeuillent des familles, sans négliger leur impact sur le budget de l'Etat.

La très dynamique Rokia Keltoum Ben Ali Khodja (10 ans), qui portait fièrement sa tenue de scout, abordait les conducteurs en toute confiance, en leur remettant des dépliants, tout en leur prodiguant des conseils.

Elle a indiqué qu'elle est heureuse de participer pour la première fois à cette activité exprimant son souhait de contribuer ainsi à réduire les drames routiers.

Alors qu'elle invitait les automobilistes à être vigilants lorsqu'ils sont au volant car leurs familles les attendent, le jeune scout Faycel Medbougha (15 ans) a observé qu'il invitait les chauffeurs à réduire la vitesse car, soutient-il, "Qui va doucement arrive surement".

Cette campagne de sensibilisation au respect du code de la route pour préserver des vies, lancée en application des orientations du commandement de la gendarmerie nationale, se poursuivra jusqu'au 20 août prochain et sera organisée à travers les principaux axes routiers de la wilaya de Blida, a-t-on appris de la chargée de communication du groupement territorial de la gendarmerie nationale, le lieutenant Mariem Medini.