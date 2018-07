Cote d'Ivoire: FC Séville - Gnagnon « J'ai hâte de faire mes débuts »

Joueur clé de la défense du Stade Rennais la saison dernière, Joris Gnagnon a été officiellement transféré mercredi au FC Séville contre 15 millions d'euros. Alors que la saison n'a pas encore commencé, le jeune défenseur ivoirien de 21 ans a hâte de commencer avec sa nouvelle équipe. C'est ce qu'il a confié dans des propos relayés par Marca.

« Séville est une équipe que j'ai beaucoup vue à la télévision et maintenant je me vois ici dans ce club et dans ce stade. J'ai hâte de faire mes débuts et je suis très heureux de faire partie de l'équipe », a-t-il confié. « Je veux apprendre de tous mes coéquipiers et de l'entraîneur, jouer le plus de matchs possible et beaucoup progresser. C'est ce que je veux le plus », a-t-il ajouté.

Jeudi prochain, pour le match retour du deuxième tour qualification à la Ligue Europa, Gnagnon pourrait faire ses débuts avec le FC Séville à Budapest contre l'Ujpest.