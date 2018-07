Burkina Faso: Lyon - Plus en jambe, Bertrand Traoré explique pourquoi

Transféré l'été dernier à Lyon en provenance de Chelsea, Bertrand Traoré a été l'auteur d'une saison 2017-2018 mi-figue mi-raisin avec les Gones. Mais les matchs de préparation de l'OL en vue de la saison prochaine ont permis de découvrir un autre joueur, plus en jambe et auteur d'un but contre Wolfsburg samedi. Le milieu de terrain burkinabé n'a d'ailleurs aucun mal à admettre qu'il va mieux et a même donné les raisons de sa bonne forme.

« Cette saison, ça n'a rien à voir. J'étais malade avant le départ en Chine l'an dernier et je souffrais plus. Et là, je fais une préparation plus complète. J'ai retrouvé des sensations, je me sens déjà bien physiquement. J'ai fait une très bonne semaine en Suisse, je me sens affûté », a-t-il expliqué dans Le Progrès.

Confiant et sûr de lui, Bertrand Traoré pense que l'OL fera mieux que la saison dernier. Et il se met à la disposition de son entraîneur, peu importe où on le fera jouer.

« Peu importe le système, mais j'aime bien jouer à deux devant, je suis plus décisif, plus proche du but, et on l'a vu en fin de saison dernière. Après il faut faire en fonction de l'équipe, on peut utiliser deux systèmes, tant mieux. On a su créer un collectif très important. Je pense que nous ferons mieux que la saison dernière ».