Ile Maurice: Loi sur le financement politique - toujours aucune échéance

Plus que deux jours. Mercredi 1er août, sera le jour du dépassement, selon l'ONG internationale Global… Plus »

Pour sa part, Ashok Subron, de Rezistans ek Alternativ, fait ressortir qu'il ne faut pas confondre le financement des partis politiques et celui des campagnes électorales. «C'est le financement des campagnes électorales qui occasionne un plus grand mouvement d'argent. Il y a un trou dans la loi qui ne permet pas aux électeurs d'aller contester les déclarations de dépenses des candidats.»

Le président du MMM, Reza Uteem, va plus loin. «La population doit savoir qui finance les partis politiques, surtout si c'est de l'argent sale. De plus, une loi permettra aux Mauriciens de savoir si le gouvernement renvoie l'ascenseur à ses bailleurs de fonds.»

Cette question a aussi été soulevée suivant la saisie de deux coffres-forts au domicile de Navin Ramgoolam en 2015, contenant Rs 220 millions. «Il y avait les contributions des uns et des autres pour les élections, pour le parti et pour le nouveau quartier général», avait déclaré le leader rouge en septembre 2016.

Le député du PTr Arvin Boolell invite même le Premier ministre à des consultations avec les parties concernées et à solliciter la participation du public au débat. Il fait valoir que depuis 1983, la politique est «mercantilisée». À chaque campagne électorale, de grosses sommes d'argent sont échangées. «Il faut une loi pour nettoyer cette partie de la politique qui est pourrie. Sinon, on ne pourra rien faire.»

Force est de constater que du côté du gouvernement, il n'y a aucun calendrier pour la publication de l'ébauche du Financing of Political Parties Bill. Ce qui rend l'opposition pessimiste. Au MMM, on ne comprend pas pour quelle raison le gouvernement ne rend pas publiques les recommandations du comité ministériel qui s'est penché sur la réforme électorale.

Pas plus tard que mardi dernier, au Parlement, le député du PTr Arvin Boolell avait évoqué la question avec le Premier ministre, Pravind Jugnauth. D'autant que la Financing of Political Parties Act est une promesse du manifeste électoral de l'alliance Lepep, faite il y a presque quatre ans. Et que le leader du PMSD, Xavier-Luc Duval, alors Premier ministre adjoint, avait présidé un comité ministériel (sir Anerood Jugnauth, ministre mentor, lui a succédé) qui avait fait des recommandations (voir plus loin).

Dans leur rapport, rendu public vendredi 27 juillet, l'ancien juge Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs, Ravind Domun et Sam Lauthan, évoquent, en effet, la possibilité que l'argent en provenance des trafiquants de drogue ait été utilisé pour financer la compagne électorale de certains politiciens. Raouf Gulbul, soupçonné d'avoir obtenu de l'argent d'un trafiquant de drogue pour financer la campagne électorale en 2014, a nié.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.