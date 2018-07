Congo-Kinshasa: Retour annoncé de Moise Katumbi - Effet d'annonce ou annonce sans effet ?

Donc, le mieux, dans le cas d'espèce, c'est d'emboîter le pas à Jean-Pierre Bemba qui appelle l'opposition politique congolaise à l'union des forces et qui, en plus, se dit prêt à soutenir le candidat que celle-ci viendrait à désigner consensuellement, au cas où le choix ne porterait pas sur sa personne.

C'est dire qu'à l'allure où vont les choses, Katumbi a de fortes chances de se voir écarté de la course pour la présidentielle du 23 décembre prochain. Car, en plus des poursuites judiciaires dont il fait l'objet, il y a la question de sa double nationalité qui reste toujours en suspens.

La raison, on la connaît. Contrairement à Jean-Pierre Bemba qui vient d'être acquitté par la Cour pénale internationale (CPI) et ce, après dix ans derrière les barreaux, et à qui les autorités congolaises ont autorisé un retour au pays, prévu en principe pour le 1er août prochain, Moïse Katumbi, lui, est non seulement sous le coup d'une condamnation mais aussi, il est poursuivi pour une affaire présumée de recrutement de mercenaires dont le procès est renvoyé au 10 octobre prochain.

Et ce n'est pas tout. Moïse Katumbi se dit prêt à passer par voie terrestre par la Zambie si Kinshasa, pour une raison ou une autre, en venait à rejeter sa demande. On attend de voir. Car, faut-il le rappeler, ce n'est pas la première fois que le magnat de l'immobilier annonce son retour au bercail sans jamais oser franchir... le Congo.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.