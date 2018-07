Angola: Plus de sept mille infractions de travail enregistrées dans la première moitié de 2018

Luanda — Sept mille 739 infractions de travail ont été enregistrées dans plusieurs entreprises publiques et privées dans le pays au cours du premier semestre de cette année, soit plus de 467 que la même période de 2017.

C'est ce qu'a informé lundi, à Luanda, l'inspectrice générale Nzinga do Céu, au cours d'une conférence de presse tenue par l'Inspection générale du travail (IGT), affectée au ministère de l'Administration Publique, Emploi et Sécurité Sociale.

La responsable a souligné que ce nombre est le résultat de 2.698 visites à ces établissements. Selon elle, 56.957 travailleurs sont des hommes et 16.934femmes, 4.659 étrangers, 610 résidents, 3.561 non-résidents et 488 réfugiés.

Pour les infractions par domaine d'activité, le secteur du commerce a été celui qui a enregistré le plus d'irrégularités (1.232), de la fourniture de services (689), de l'industrie (302), de l'hôtellerie (181), de la construction (90), de la santé (70), du transport (31), de l'éducation (34), des télécommunications (22), de l'agriculture (20), de l'énergie (15), du pétrole (10) et de la pêche avec 2, pour un total de 2.698.

La responsable a expliqué que de ces infractions, les éléments les plus violés ont été le retard de paiement des cotisations de sécurité sociale (1.039), qualificateur occupationnel (601), la programme d'horaire de travail (473), des examens médicaux (436), l'absence du programme de vacances (410), les assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (374).

Nzinga do Céu a souligné avoir reçu 3.518 demandes de médiation des conflits de travail, ayant résolu 2.279 et 2.121 pour les travailleurs qui ont entraîné des dommages d'un montant de 194.456.252, 07 et 158 ??en faveur des employeurs, tandis que d'autres sont en phase de résolution.

Le but de ces visites était de clarifier les aspects liés au droit du travail et à la médiation des conflits du travail, en tenant compte des conflits de travail existants entre employeurs et travailleurs de nature diverse, mettant l'accent sur les licenciements.