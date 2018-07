Angola: Un parc industriel sera installé bientôt à Dala

Nous sommes en train de fournir des efforts afin que, dans un délai bref, nous puissions installer ces parcs industriels". Le responsable a tenu ces propos après le parachèvement, par l'INDRA, d'une étude de vialibilité en cours à travers le pays, qui consiste à définir le type d'activité industrielle à développer dans chaque province angolaise. Selon Luis Ribeiro, le Ministère de l'Agriculture et des Forêts exécutait actuellement un programme d'appui à l'Agriculture vivrière et le Ministère de l'Industrie était appelé à y prêter main forte.

Outre Dala, qui se situe à 160 kilomètres au sud de Saurimo, chef-lieu de la province de Lunda Sul, d'autres parcs industriels seront également installés dans six autres municipalités , a-t-il ajouté, soulignant qu'actuellement trois parcs industriels ruraux fonctionnaient déjà dans les localités de Tomboco, de Cacuso et de Cazala Le directeur-général, qui s'exprimait lors de la présentation d'un nouveau modèle de pôles agroindustriel dénommé "Polo/Tipo", qui seront établis à travers le pays dans les années à venir, a souligné: "Nous cherchons à appuyer la transformation de produits de l'agriculture vivrière, car 90 pour cent de la production angolaise est assuré par cette population.

