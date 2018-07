Vendredi 27 juillet 2018, l'Asbl Debout Mont-Amba a, comme promis, révélé l'issue de ses consultations pour dégager un consensus autour d'un nom devant représenter les jeunes, mieux la nouvelle classe politique à la prochaine présidentielle. Qui est donc cette perle rare ?

En marge d'un point de presse organisé en la salle M. Kage à Limete 16ème rue, Bethy Pitilo, le président de DMA, a cité nommément Monique Mukuna. Femme d'affaire et number one de la plateforme RDC Nouvel Horizon, cette Dame qui compte déposer bientôt sa candidature trouve, du coup, sa carrure étoffée de cette nouvelle charge.

A la question de savoir pourquoi une ONG s'intéresse aux affaires politiques, Bethy Pitilo répond : « Il faut traiter les problèmes en amont, ceux de la jeunesse y compris. Oui, nous sommes une Asbl et cette initiative s'est imposée parce qu'amener des vivres à la population n'est plus suffisant. Il faut, par-dessus tout, traiter le problème de la misère du peuple congolais en renouvelant l'ensemble de la classe dirigeante qui gère le pays depuis des années sans décanter ce mal. Cela doit être fait en partant du sommet par les urnes ce 23 décembre ».

Constat

En plein 21ème siècle, il n'est pas concevable qu'une classe politique datant de l'après indépendance puisse continuer de porter sur les épaules le sort d'une nation aux milles dimensions comme la RDC, selon l'Asbl DMA et tous ceux ayant souscrit à sa démarche. "D'ailleurs, cette élite a, plus de 58 ans durant, démontré des insuffisances criantes. Tenez ! Le pays, scandale géologique au sol et sous-sol plus que riche, continue d'héberger une population qui vie sous l'effet de la pauvreté.

Par ailleurs, à l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique, ayant le deuxième poumon de la planète, le Congo-Kinshasa peine à s'imposer sur l'échiquier international pour drainer les fonds aptes, aux côtés des revenus des ressources comme les mines, pétrole, gaz et autres, afin d'impulser son développement", constate DMA.

Verdict

Faisant ledit constat, Debout Mont-Amba, sous la férule de Bethy Pitilo Mwanzita, a initié des consultations à l'aube des élections à venir afin de dégager un consensus entre les nouvelles figures de proue de l'agora politique autour d'un nom devant représenter les jeunes, la nouvelle classe politique, à la présidentielle 2018.

Ont été alignés dans ces consultations, l'Alliance des Démocrates pour une Nouvelle République -ADN- chapeautée par Me Patrick Civava, le PSN de Rudy Mandio, Nogec de Constant Mutamba, la personnalité politique Brandon Midagu, le journaliste engagé Eliezer Ntambwe, l'entrepreneur Seth Kikuni, la femme d'affaire et présidente de la plateforme RDC nouvel horizon Monique Mukuna et bien d'autres.

C'est aux termes des consultations teintées des désistements des uns et des chaudes discussions avec les autres que Monique Mukuna a trouvé le consensus le plus frappant. D'où, a-t-elle été, sans autre forme de procès, intronisée candidate des jeunes.

Appel et interpellation

Au vu de la situation calamiteuse dans laquelle se trouvent les 50 millions de la population jeune, majoritaire dans ce pays à 80 millions d'habitants, en particulier, et de tous les congolais, en général, Debout Mont-Amba appelle à un soutien indéfectible à Monique Mukuna qui va incarner lors des prochaines élections les espoirs d'un renouvellement au sommet de la classe politique.

"Il faut sanctionner l'ancienne classe par les urnes et sonner le glas du couronnement de la nouvelle. N'est-ce pas là, en vrai, la seule voie pour sauver la RDC pris en otage pendant plus d'une cinquantaine d'années par des politiques dont le seul but aura été d'enrichir leurs propres personnes ainsi que leurs familles respectives ? ". Voilà, enfin, l'interpellation et l'appel que lance l'Asbl DMA.