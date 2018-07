Burkina Faso: Diplomatie - 24 compétences prêtes à servir «dans l'unité»

L'Institut des hautes études internationales (INHEI) a organisé la cérémonie de sortie de la 7e promotion des élèves diplomates, le mardi 24 juillet 2018 à Ouagadougou. L'événement a été placé sous le patronage du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Alpha Barry, et le parrainage du secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, Dr Lassina Zerbo.

24 diplomates de la 7e promotion de l'Institut des hautes études internationales (INHEI) spécialisés dans les options politique internationale, droit international, économie et finance internationales sont aptes à renforcer les effectifs du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, après deux ans de formation.

Au cours d'une cérémonie solennelle, devant un parterre d'invités, ils ont reçu leurs diplômes, le mardi 24 juillet 2018 à Ouagadougou.

«Tous engagés dans l'unité», est le nom de baptême choisi par les 24 récipiendaires. Pour le délégué des étudiants, Dramane Diabaté, ce nom les interpelle sur les différents engagements qui les attendent sur les chantiers de la diplomatie et du développement.

C'est en conformité avec cette exigence que la promotion a choisi un parrain qui, aux dires du délégué, est «engagé dans la recherche de l'excellence». Il s'agit du secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, Dr Lassina Zerbo.

«Le Dr Zerbo est un artisan de la paix et de la sécurité internationales ; il est de fait un modèle pour nous, jeune génération. Ses qualités professionnelles et humaines nous serviront en tant que futurs diplomates pour contribuer à l'édification d'un Burkina Faso de paix et qui joue le rôle qui est le sien dans le concert des nations», a-t-il déclaré.

Dramane Diabaté a promis que ses camarades et lui vont cultiver l'excellence partout où ils iront servir. Il a indiqué que pendant les deux ans, ils ont bénéficié d'une formation «humaine et professionnelle de grande qualité», grâce à la disponibilité du corps enseignant.

Au chef de la diplomatie burkinabè, Alpha Barry, la promotion a exprimé sa reconnaissance pour avoir œuvré à ce qu'elle soit dotée de connaissances en phase avec les impératifs contemporains comme la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, le changement climatique, la promotion de la paix et la sécurité internationale.

« Le Faso, notre famille éternelle »

Le parrain, Dr Lassina Zerbo, a félicité ses filleuls pour avoir suivi leur formation avec succès. « J'ai accepté sans hésitation d'être votre parrain parce que dans nos traditions, un honneur ne se refuse pas. C'est un honneur pour moi et j'en mesure pleinement la portée...

J'ai accepté enfin par amour pour notre Faso qui est notre famille éternelle », a-t-il déclaré. Il a exhorté les futurs diplomates à avoir en ligne de mire, le Burkina Faso partout où ils seront. « Je vous invite à être des travailleurs consciencieux et dévoués dans les tâches qui vous seront confiées et à cultiver l'excellence dans le travail.

Votre nom de baptême sonne comme un appel à l'esprit d'équipe indispensable pour faire face aux multiples défis qui se posent à notre pays, à savoir la lutte contre les agressions extérieures ainsi que celle visant le développement socio-économique », a soutenu Dr Zerbo.

Tout en réitérant ses remerciements au corps des enseignants, au personnel administratif et aux partenaires, le directeur général de l'INHEI, Dr Didace Gampiné, a encouragé la promotion sortante à perpétuer l'esprit de solidarité et de cohésion dont elle a fait montre durant les deux années passées à l'Institut.

Comme doléances, le directeur général a évoqué, entre autres, l'allocation de crédits pour poursuivre la réalisation des infrastructures telles que le centre d'excellence, le logement et le restaurant et l'acquisition d'un car de plus grande capacité.

Quant au ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Alpha Barry, il a invité les 24 diplomates à mieux s'outiller sur les questions économiques, sécuritaires et politiques du Burkina Faso pour mieux le défendre à l'échelle du monde.

« Cultivez-vous, informez-vous sur les défis contemporains et découvrez votre pays pour être ses dignes représentants où que vous irez », leur a-t-il demandé.