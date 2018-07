Burkina Faso: 12e édition du jeu concours Kouka - « Les jeunes soldats» de la lutte anti-corruption honorés par le Ren-Lac

Fondée il y a 17 ans, la Bande dessinée Kouka se veut un bulletin d'information annuel de la jeunesse scolaire au Burkina Faso. Cette année, le jury a enregistré un total de 2858 candidats dont 2041 pour le primaire et 817 pour le post primaire avec une forte participation de filles soit un nombre de 1532 filles contre 1326 garçons. Kouka N° 17 a abordé la thématique de la corruption ou le « deal » dans les marchés publics.

Pour Sagado Nacanabo, le secrétaire exécutif adjoint du Ren-lac, cette bande dessinée illustre bien la situation actuelle avec l'écroulement d'écoles dans plusieurs localités de notre pays.

C'était le lieu pour lui d'interpeller le gouvernement afin qu'il prenne des sanctions appropriées contre ces types d'entrepreneurs mais aussi contre ces fonctionnaires qui, par le biais de la corruption sacrifient la vie des enfants et l'avenir du pays.

« La veille et le contrôle des citoyens sont des mécanismes appropriés pour contrer ou minimiser les "deals" rencontrés dans le secteur de la commande publique » a-t-il ajouté.

Selon le président du jury, Dramane Koné « cette 12e édition du jeu concours s'est déroulée selon l'orientation donnée par la direction du Ren-Lac.

Le jeu s'est déroulé en deux étapes c'est-à-dire une présélection et une composition sur table ; la composition sur table s'est déroulée dans les 5 CRAC (comité régional anti-corruption) du Ren-Lac et au siège à Ouagadougou dans le souci d'accroitre la participation des candidats des autres régions et de les rapprocher du lieu de composition». Au final, 124 candidats ont pris part à la composition sur table.

Pour cette édition, les gagnantes du « prix de la participation féminine » ont reçu chacune la somme de 35 000 F CFA dont une bourse d'étude de 25 000 F CFA, un livre d'orthographe et le rapport 2017 du Ren-Lac.

Les bénéficiaires des prix d'encouragement ont reçu chacun la somme de 35 000 F CFA dont une bourse d'étude de 25 000 F CFA, un sac d'école, un livre d'orthographe et également le rapport 2017.

Quant aux lauréats du jeu concours du primaire et de l'enseignement secondaire, le 1er avec une moyenne de 17,5/20 a reçu la somme de 160 000 F CFA soit une bourse d'étude de 100 000 F CFA, un vélo, un sac d'école, un roman et une attestation. Le deuxième a reçu la somme de 125 000 F CFA dont une bourse d'étude de 100 000 F CFA, un dictionnaire, un roman, un sac et une attestation.

Les organisateurs ont lancé un appel à tous les jeunes du Burkina Faso à s'engager résolument dans la lutte contre la corruption car c'est par eux que le pays trouvera le salut.