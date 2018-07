Burkina Faso: 24e tirage de la Tranche commune entente - Les 5 gagnants burkinabè reçoivent leurs gains

Rendez-vous est pris pour la prochaine édition qui se déroulera au Togo. «Nous nous rendrions au Togo en 2019 pour tenter encore notre chance à travers nos gagnants. Et, nous espérons qu'au Togo, nous arracherons le plus gros lot qui est de 10 millions de francs Cfa» a conclu le directeur général de la Lonab, Simon Tarnagda.

«Cette fraternité s'est manifestée aussi bien à travers les travailleurs des différentes loteries qu'à travers les gagnants qui sont venus de tous ces pays membres et qui ont fraternisé et découvert les différents sites touristiques du Burkina Faso» s'est-il réjoui.

«Nous lançons un appel à tous pour qu'ils puissent être nos clients parce qu'à la Lonab quand on joue et on gagne, ça ne traine pas, le paiement se fait tout de suite. On attend encore des gagnants» a-t-il relevé.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.